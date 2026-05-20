«Пришел, когда уже ребенка из меня вытащили»: Федункив выступила категорически против мужчин на родах

Возраст — не преграда для материнства, а взгляды на семейные ценности порой удивляют даже искушенную публику. Марина Федункив, покорившая зрителей ролью в сериале «Реальные пацаны», не только стала мамой в 53 года, но и открыто высказалась о том, каким должно быть участие мужчины в процессе родов. Ее позиция оказалась яркой и бескомпромиссной.

Почему Марина Федункив против партнерских родов?

Звезда, ставшая матерью в зрелом возрасте, откровенно поделилась впечатлениями о появлении на свет своего ребенка. По мнению актрисы, присутствие мужчины при родах вовсе не обязательно и даже неуместно.

В шоу «Вопрос ребром» Федункив подробно объяснила свою точку зрения.

«У меня не партнерские были роды, он у меня пришел, когда уже ребенка из меня вытащили. Нельзя мужчине показывать то, чего он не должен видеть. Если бы это нужно было, природа бы создала так. Мы [малыша] немножко даже помыли чуть‑чуть. Его помыли, тогда папу позвали, чтобы он посмотрел», — рассказала Марина Федункив.

Актриса считает, что некоторые моменты рождения должны оставаться за кадром для будущего отца — так естественнее и правильнее. Ее подход опирается на представление о природных границах и традиционных ролях в момент появления новой жизни.

Когда Марина Федункив стала мамой

Марина Федункив впервые стала матерью в 2024 году — радостное событие произошло, когда актрисе было 53 года. Новость вызвала широкий резонанс: поклонники и СМИ активно обсуждали позднее материнство знаменитости.

О беременности артистка долгое время не сообщала публично. Радостным известием она поделилась уже после рождения малыша, чем еще больше подогрела интерес к своей личной жизни. Этот шаг стал важной вехой в биографии Федункив и дал старт новому этапу — уже в роли мамы.

В 2021-м году Марина Федункив вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. На тот момент ей исполнилось 50 лет. Разница в возрасте супругов составляет 13 лет — Стефано младше Марины

