"Примитивная": Таня Терешина разнесла в пух и прах песню Андрея Губина

47-летняя певица и модель Таня Терешина ударилась в воспоминания. В личном блоге она рассказала, как за ней много лет назад ухаживал Андрей Губин. Она даже вдохновила его на создание хита, но в тот момент песня Губина ей совершенно не понравилась.

Первые шаги в Москве и яркое начало романа

В те годы будущая звезда была юной 22‑летней девушкой, приехавшей покорять столицу. По словам Тани Терешиной, ее роман с Губиным развивался стремительно: уже второе свидание ознаменовалось щедрым подарком от Андрея — он преподнес Татьяне часы стоимостью 15 000 долларов.

Творческий жест, который не нашел отклика

Щедрость Андрея Губина не ограничилась одним преподношением. Вскоре он решил поделиться с возлюбленной творческим плодом своих трудов — набросками новой песни.

В личном блоге Таня Терешина поделилась подробностями того момента. Речь идет о хите Андрея Губина "Девушки как звезды", который поклонники сегодня знают практически наизусть. Но Терешиной песня тогда не "зашла" совсем. Она высмеяла новое творение Губина.

"Начал петь "Девушки как звезды". смотри, говорит, я сочинил. Она не была еще аранжирована, зачатки песни только были. Она мне так не понравилась! Такая попсятина примитивная. Я говорю: "Нет, вообще не то. Рифма еще не лезла, какая‑то пошлая". А он и говорит: "Ты чего, Таня? Я вообще‑то про тебя это написал! Я когда тебя увидел, сразу подумал: вау, вот это звезда", — рассказала Таня Терешина в личном блоге.

Вспомнить об Андрее Губине она, очевидно, решила на волне недавнего интервью, которое исполнитель дал Ксении Собчак. О Терешиной он в нем не говорил. Зато подверг критике лидера группы "Руки вверх!" Сергея Жукова.

