Прилучный назвал имя единственной женщины, которой доверяет больше, чем себе: и это не его мама

В недавнем интервью у Павла Прилучного спросили о том, кому он может довериться безо всяких сомнений. И оказалось, что актер полностью уверен только в одной женщине. Что удивило поклонников звезды сериала "Мажор", речь идет не о его маме.

Кому из женщин доверяет Прилучный

Павел сделал комплимент своей жене Зепюр Брутян, дав понять, что именно ее он считает своим надежным тылом и поддержкой. Актер не сомневается ни в ее любви, ни в преданности.

"Наверное, да, Зиппи в первую очередь (доверяю. — Прим. ред.) и на сто процентов", — приводит Ok! слова Прилучного.

К тому же актер дал понять, что верит своей избраннице даже больше, чем себе самому. "Себе тоже доверяю, но на 98 процентов", — заверил Павел.

Также актер признался, что больше всего ему нравится в жене. На первом месте — красота, преданность, чувство юмора. А на втором — обаяние, женская притягательность, ее талант. В целом Павел считает свою вторую половинку безупречной.

Что Прилучного раздражает в Брутян

Актер дал понять, что хотя он и доволен своим браком с Зепюр, есть то, что его раздражает в Брутян. Оказывается, этого Павел не позволяет даже себе.

"Лень. Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а ее заставляю тоже я, а не она себя", — признался Прилучный.

Также Павел объяснил, почему у его жены нет ролей в кино. Причина в том, что она постоянно находится рядом с ним. И у нее просто нет времени на съемки.

