«Приходится нелегко»: Григорий Лепс извинился за слова о семьях с доходом в 300 тысяч рублей в месяц

Громкое высказывание Григория Лепса об уровне доходов в российских семьях не осталось незамеченным: оно всколыхнуло общественное мнение и спровоцировало бурные обсуждения в медиапространстве. Многие блогеры сочли слова артиста далекими от реальности, посчитав, что певец не до конца понимает, с какими трудностями ежедневно сталкиваются обычные люди. Спустя время исполнитель решил лично расставить точки над «i» и обратился к аудитории, чтобы прояснить свою позицию и принести извинения тем, чьи чувства могли быть задеты.

63‑летний артист, известный широкой публике по хиту «Я поднимаю руки», ранее сделал заявление, которое вызвало широкий общественный отклик. В беседе с Эмином Агаларовым народный артист России затронул тему финансового положения российских семей. Григорий Лепс обратил внимание на то, как непросто приходится многим домохозяйствам, и выразил сочувствие тем, кто вынужден укладываться в довольно скромный бюджет, стараясь обеспечить близких всем необходимым.

«Есть семьи, и их большинство в нашей стране, где доход составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу», — отметил Григорий Викторович, подчеркнув, насколько большой труд скрывается за этими, казалось бы, будничными задачами.

В том же интервью певец высказался и о семьях с очень высокими доходами, заметив, что даже миллион долларов в день не гарантирует удовлетворения всех потребностей.

После волны критики Лепс вновь вышел на связь, чтобы открыто поговорить с публикой. В своем обращении он признал, что формулировки могли прозвучать неудачно, и искренне сожалеет, если его слова были восприняты как проявление неуважения к труду и заботам обычных людей. Артист напомнил, что сам вырос в простой семье и прекрасно понимает, что жизнь бывает разной — в ней случаются и взлеты, и непростые периоды.

«Вижу, какое обсуждение вызвали мои слова из недавнего интервью. Мне искренне жаль, что они прозвучали именно так. Я с большим уважением отношусь к людям, которые своим трудом обеспечивают семьи, растят детей и каждый день решают непростые жизненные задачи», — подчеркнул Лепс, стараясь донести до аудитории истинный смысл своих размышлений.

В Telegram‑канале певец еще раз обратился к поклонникам, чтобы окончательно снять недопонимание и выразить свои добрые пожелания.

«Знаю, что многим сегодня приходится нелегко. И если мои слова прозвучали так, будто я этого не понимаю или отношусь к этому без должного уважения, — это совсем не то, что я хотел сказать. Прошу прощения. От всей души желаю каждому здоровья, счастья, благополучия и мира в дом», — написал Григорий Лепс, завершая свое обращение словами поддержки и искреннего участия.

А вам сколько денег нужно в месяц для полного счастья? Поделитесь в комментариях.