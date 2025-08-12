Пригожин: "Кому-то хочется повесить ярлык на Арсения, мол, на папу похож"

Иосиф Пригожин в очередной раз прокомментировал слухи о том, что сын певицы Валерии — Арсений Шульгин — мог как-то навредить своей жене. Ранее Лиана попала в больницу после падения со стула. Девушка сильно ударилась головой, получила серьезный ушиб.

Фанаты сочинили бред

Подписчики Лианы Шульгиной стали донимать ее расспросами: правда ли она упала сама? Или же в больницу девушка попала после рукоприкладства? Пользователи Сети заподозрили, что муж мог стать причиной того, что Лиана получила ушибы.

Сама невестка Валерии заявила, что никогда не стала бы терпеть побои. Девушку удивили такие подозрения. Она любит мужа и полностью ему доверяет. Лиана заверила, что у нее все прекрасно с самооценкой. И едва ли она стала бы жить с тем, кто ее может ударить или покалечить.

Иосиф знает правду

Муж Валерии, который считает ее детей родными, уверен, что кто-то специально вредит его пасынку. Музыкальный продюсер вступился за Арсения Шульгина, дав его положительную характеристику. Он уверен, что Лиана тут же бросила бы мужа, если бы тот позволил себе какие-то вольности. А уж про рукоприкладство и говорить нечего.

"Он абсолютно сдержанный, молчаливый и совершенно не похож на человека, который может поднять руку, тем более на женщину. Конечно, кому-то хочется повесить ярлык на Арсения, мол, на папу похож… Но он папу своего практически и не видел, может, буквально пару раз. Потому он воспитан в других форматах: он и мухи не обидит", — приводит Mk.ru слова Пригожина.

Музыкальный продюсер всегда горой стоит за свою семью. Дочка певицы Валерии в свое время не сразу приняла нового возлюбленного мамы. Девушка считала, что Иосиф может обидеть ее так же, как это делал их отец. Но потом дочка артистки увидела, как Пригожин заботится об их маме. И поняла, что ошибалась. Он стал для нее вторым отцом.