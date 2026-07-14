«Приглашают тех, кто понимает»: Фетисов прошелся по Бузовой, перепутавшей футболистов с хоккеистами

Звездный блеск и спортивная строгость порой сталкиваются самым неожиданным образом — и именно такой момент случился на мероприятии хоккейного клуба «Торпедо». Ольга Бузова, частая гостья светских и спортивных событий, получила от команды памятный свитер — трогательный знак внимания, который, впрочем, обернулся небольшой неловкостью.
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Не ускользнул этот казус и от взгляда признанного мастера льда — Вячеслава Фетисова. Легендарный хоккеист поделился своим мнением о ситуации: его смутило само присутствие Бузовой на профильном спортивном событии. Фетисов считает, что подобные мероприятия уместнее посвящать тем, кто глубоко погружен в специфику вида спорта — так получится избежать курьезных моментов. При этом спортсмен подчеркнул, что не ставит под сомнение эрудицию всех артистов в вопросах спорта, а свои замечания адресует в первую очередь организаторам, а не самой Ольге.
Вячеслав Фетисов. Фото: Наталья Шатохина / News.ru / Global Look Press
«Обычно приглашают тех, кто понимает, куда они приходят, зачем приходят, чтобы не путать ничего. Люди разные бывают, есть немало в шоу-бизнесе тех, кто знает и футболистов с хоккеистами, и знают игру. Поэтому здесь претензии не к Бузовой, а к тем, кто приглашает ее», — сказал Фетисов.
Любопытный штрих к портрету певицы добавляет её прошлое: с 2012 по 2016 год Ольга состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. В тот период спортсмен выступал за московский «Локомотив» и защищал честь сборной России, а его годовой доход превышал три миллиона евро. Этот факт лишний раз напоминает, насколько тесно жизнь Бузовой пересекалась с большим спортом — пусть и с другой его стороны.