Приехавшая на Lamborghini в школу Монако дочь Бони: «Фу, мне не понравится»

На этот раз телеведущая решила показать, как возит наследницу в школу в Монако на роскошном Lamborghini. Однако вместо благодарности Анджелина сморщила нос и заявила:

«Фу, школа! Мне это не нравится».

Раздосадованная мать попыталась вразумить дочь, объяснив, что учеба — это обязанность, а не развлечение:

«Школа — это не карусель. Она не обязана тебе нравиться, это твоя работа».

Но Анджелина, привыкшая к бесконечным тратам и роскоши, осталась при своем мнении.

Ранее Виктория уже жаловалась, что дочь записала ее в своем телефоне как «Свинья». При этом бабушка удостоилась нежного Mami с сердечками. Сам Алекс отреагировал с юмором, назвав дочь «креативной».

Анджелина — единственная дочь Бони и ирландского миллиардера Алекса Смерфита, который не балует наследницу дорогими подарками без повода. Девочка живет на две страны: учится в престижной школе.

Несмотря на статус, папа, по словам Анджелины, «жадный», поэтому все финансовые запросы она адресует маме. Сама Виктория уже не раз признавалась, что боится, что Анджелина вырастет слишком избалованной, но, судя по всему, справиться с этим ей пока не удается.