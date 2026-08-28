«Придушить его?»: Полина Гагарина вне себя от поведения Вани Дмитриенко на шоу «Голос. Дети»

На съемках шоу «Голос. Дети» между Полиной Гагариной и Ваней Дмитриенко разыгралась бурная, но по-доброму комедийная сцена — эмоции и шутки на площадке порой бьют через край.

Все началось с привычной для наставников легкой пикировки: Гагарина попросила коллегу избавиться от «бабушкиной кофточки». В ответ Ваня не удержался и отпустил шутку про возраст певицы. Шутка оказалась рискованной — реакция Полины не заставила себя ждать.

Артистке хватило пары фраз, чтобы поставить молодого коллегу на место — и сделать это с фирменным юмором. В сторис Гагарина разыграла целую мини-драму.

«Придушить его или оставить до конца сезона? Ну ладно, пусть поет», — смилостивилась Гагарина.

И хотя угроза звучала максимально выразительно, всем было понятно — это шутка, пусть и с долей справедливого возмущения.

Ване Дмитриенко пришлось тут же просить прощения прямо в кадре: варианты наказания, судя по интонации Полины, выглядели чересчур суровыми. В итоге все остались на своих местах: наряды не сменили, травм не получили — а вот порцию ярких эмоций зрители точно оценили.

Этот эпизод еще раз показал, какой живой и непредсказуемой бывает атмосфера на съемках «Голос. Дети»: даже серьезные наставники не прочь пошутить, а из любой неловкой ситуации умеют выйти с улыбкой.

А вы будете смотреть «Голос. Дети» на Первом канале или надоело? Поделитесь в комментариях.