«Придет дедок и начинает из себя строить»: Сябитова — о потугах пожилых мужчин понравиться молодым

Телесваха Роза Сябитова откровенно рассказала о том, с какими типажами приходится сталкиваться на съемках шоу «Давай поженимся!» и как команда проекта работает с участниками. По словам телеведущей, программа отражает реальную жизнь, а потому в эфире ждут не отрепетированные сюжеты, а искренние истории. При этом зрители охотнее сопереживают драматическим поворотам, хотя и комедийные эпизоды время от времени случаются — чаще всего благодаря возрастным участникам.

Сябитова не скрывает, что некоторые попытки мужчин в годах произвести впечатление на молодых невест порой смотрятся забавно.

«Бывает, придет дедок и начинает из себя строить: мол, я еще о‑го‑го, давайте мне молодых невест, старается им понравиться. Не понимает, что со стороны часто эти потуги выглядят комично», — поделилась Роза Сябитова с KP.RU.

Телеведущая также высказалась о попытках привлечь внимание за счет внешних перемен: по ее мнению, идея, будто увеличенные губы помогут завоевать интерес, в корне неверна. Гораздо важнее личная история — но и тут есть свои подводные камни.

Представители молодого поколения — зумеры и миллениалы — нередко склонны приукрашивать или даже выдумывать факты о себе, воспринимая рассказ о себе как творческое задание. Однако в рамках программы такие уловки не проходят.

Роза подчеркивает, что заранее детально изучает каждого героя, анализирует всю доступную информацию и выстраивает индивидуальный сценарий диалога. Вместе с Ларисой Гузеевой они умеют быстро распознать нестыковки и вывести участника на откровенность. Такой подход позволяет сохранять честность формата и показывать зрителям живые, а не сконструированные истории.

А вы согласны с Розой Сябитовой по поводу возрастных кавалеров? Пожилые мужчины имеют право на молодых невест или нет? Поделитесь в комментариях.