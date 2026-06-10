Причиной смерти Людмилы Чурсиной стала хроническая болезнь легких

Мир театра и кино понес тяжелую утрату — не стало Людмилы Чурсиной, актрисы, чье имя прочно вписано в историю отечественного искусства. Ее образы покоряли глубиной и силой, а талант не оставлял зрителей равнодушными на протяжении десятилетий. Печальная весть о кончине артистки отозвалась болью не только у поклонников, но и у коллег, долгие годы деливших с ней сцену.

Народная артистка СССР ушла из жизни в возрасте 84 лет. Как сообщается, причиной смерти Людмилы Чурсиной стала хроническая обструктивная болезнь легких. Людмила Алексеевна не скрывала, что курила больше полувека. Ее пристрастие и стало ключевым фактором развития тяжелого недуга.

Широкой аудитории Чурсина запомнилась яркими работами в таких картинах, как «Угрюм‑река» и «Щит и меч», а также участием в популярном телесериале «Интерны», где она предстала в роли матери одной из героинь — Анастасии Кисегач.

Известие о смерти актрисы официально подтвердили в Центральном академическом театре Российской Армии — на его подмостках Людмила Чурсина выступала на протяжении многих лет. В театре с глубокой скорбью отметили, что до знаменательной даты оставалось совсем немного: 20 июля артистка должна была отметить свое 85‑летие. Творческий коллектив и руководство уже продумывали программу торжеств, однако судьба распорядилась иначе.

«Не стало Людмилы Чурсиной. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему», — рассказали в театре.

По материалам SHOT, ТАСС.