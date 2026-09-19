Причиной смерти 46-летней дочери Тамары Акуловой Анны Шерлинг стал рак груди

Причиной смерти 46‑летней актрисы Анны Шерлинг, запомнившейся зрителям по сериалу «След» и другим киноработам, стал рак груди. Об этом рассказала близкая подруга артистки. По ее словам, Анна несколько лет вела упорную борьбу с болезнью.

Ситуация осложнялась тем, что для лечения требовалось приобретать лекарства за рубежом — и на эти цели близким и неравнодушным людям приходилось собирать средства. На одном из этапов терапии казалось, что победа близка: болезнь удалось взять под контроль. Но, к большому горю семьи и друзей, случился рецидив.

«На определенном этапе рак удалось победить, но, к сожалению, возник рецидив. У Ани пошли метастазы в голову», — рассказала подруга Анны Шерлинг.

Анна Шерлинг появилась на свет 1 июня 1980 года в Москве, в семье, где искусство было не просто профессией, а образом жизни. Ее отец — театральный режиссер и хореограф Юрий Шерлинг, мать — актриса Тамара Акулова. Судьба рано проверила девочку на прочность: когда Анне исполнилось шесть лет, родители расстались, и ей пришлось учиться находить опору в себе и в творчестве.