Причиной смерти 31-летнего актера Павла Меленчука стала остановка сердца

Мир российского кино и театра понес утрату — скончался актер Павел Меленчук. Его уход стал тяжелым ударом для близких, коллег и поклонников: артист ушел из жизни за шесть дней до своего 32‑го дня рождения. Причина смерти — остановка сердца. О трагедии рассказал отец актера, Игорь Меленчук, а детали и отклики близких постепенно появляются в медиа.

Павел Меленчук скончался 31 августа. Прощание с артистом прошло 4 сентября в Калининграде, а 5 сентября траурная церемония пройдет в Москве. Так совпало, что прощаются с Павлом в день его рождения. 5 сентября он мог бы отпраздновать свое 32-летие.

Теперь стала известна причина смерти молодого человека. Как выяснилось, у Павла внезапно остановилось сердце.