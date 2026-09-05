Причиной смерти 31-летнего актера Павла Меленчука стала остановка сердца

Мир российского кино и театра понес утрату — скончался актер Павел Меленчук. Его уход стал тяжелым ударом для близких, коллег и поклонников: артист ушел из жизни за шесть дней до своего 32‑го дня рождения. Причина смерти — остановка сердца. О трагедии рассказал отец актера, Игорь Меленчук, а детали и отклики близких постепенно появляются в медиа.
Павел Меленчук скончался 31 августа. Прощание с артистом прошло 4 сентября в Калининграде, а 5 сентября траурная церемония пройдет в Москве. Так совпало, что прощаются с Павлом в день его рождения. 5 сентября он мог бы отпраздновать свое 32-летие.
Теперь стала известна причина смерти молодого человека. Как выяснилось, у Павла внезапно остановилось сердце.
«Остановка сердца… Что‑то часто у молодых останавливается сердце», — цитирует «АиФ» слова Ольги Орлянкиной.
Павел Меленчук в роли Юры в фильме «Елки». Фото: кадр фильма, 2010 год
Павел Меленчук получил профессиональное образование в ГИТИСе по специальности «актер драматического театра и кино». Несмотря на сравнительно недолгую карьеру, он успел сняться в 38 проектах. Одной из самых узнаваемых его работ стала комедия 2010 года «Елки», где Павел сыграл Юру из детдома. Зрители также помнят его по драме «В движении», сериалам «Умножающий печаль» и «По законам военного времени‑5. Мятеж».