Причем тут Шнуров: Аврору Кибу неожиданно застали с новым мужчиной – старше ее в два раза

После официального объявления о расставании девушка прокомментировала появление в клубе с незнакомым мужчиной и подчеркнула, что с популярным артистом они расстались мирно.

Кто тот самый мужчина из клуба?

Аврору заметили на концерте Сергея Шнурова в компании состоятельного мужчины около 40 лет. Поклонники и журналисты мгновенно начали строить догадки о новом романе.

Однако Киба быстро пресекла все домыслы. Она четко дала понять, что это не какой-то загадочный кавалер.

"Это не неизвестный мужчина! Это близкий друг моей семьи, который, можно сказать, из роддома меня забирал! Давайте не распространять ложную информацию", — написала она, превратив сплетни в историю о давней дружбе.

Как все закончилось: «Никакой драмы»

Отношения Авроры Киба и Григория Лепса, о которых много говорили из-за большой разницы в возрасте, завершились еще в декабре. По данным источников, инициатором разрыва стала сама Аврора во время их совместной поездки в Таиланд.

Официально о своем решении пара объявила только на днях. Аврора опубликовала в соцсетях прощальное черно-белое фото с певцом, сопроводив его обстоятельным текстом. Она заявила, что они "официально больше не пара", но подчеркнула, что между ними было "много всего доброго, теплого и хорошего".

"Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы", — написала Киба, добавив, что решение было "сложным, взвешенным, совместным и очень взрослым".

Тем самым она дала понять, что развод готовился не один день и прошел без скандалов.

Защита репутации: "Я не причастна к разводу"

На протяжении всего романа с Лепсом Аврора Киба сталкивалась с нападками хейтеров. Ее не только осуждали за разницу в возрасте с артистом, но и обвиняли в том, что именно она стала причиной развала его предыдущей семьи.

Эти обвинения девушка всегда отрицала. В своем блоге она еще раз подробно объяснила хронологию.

"Я никак не причастна к разводу Гриши и к распаду его семьи... Мое появление в его жизни случилось спустя два года после их развода с Анной!".

По ее словам, связывать ее с этим — "низко", и на такое способна только "вызывающая жалость и падшая женщина".

Жизнь после Лепса: путешествия и клубы

Сразу после декабрьского разрыва жизнь Авроры Киба заметно изменилась. Если раньше ее чаще видели на светских мероприятиях с Лепсом, то теперь она начала вести активную самостоятельную жизнь.

По данным инсайдеров, она проводила время в клубах на Ибице и в Москве, путешествовала, а в соцсетях появлялись ее фотографии с отдыха на роскошных яхтах.