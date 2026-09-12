«Превращаешься в немного беспомощную особу»: Макеева заявила, что изменилась в браке с Мальковым

Анастасия Макеева, знакомая зрителям по сериалу «И все‑таки я люблю…», уже пять лет состоит в браке с Романом Мальковым. Актриса не раз подчеркивала: рядом с мужем она чувствует себя по‑особенному — он окружает ее вниманием и берет на себя решение бытовых вопросов. Порой эта забота даже заставляет звезду сцены с улыбкой признавать собственную «беспомощность».

Один из таких случаев Макеева запечатлела на видео. Пара пришла к стоматологу: пока Роман был на приеме, Анастасия вышла на улицу перекусить. Из‑за начавшегося дождя она прихватила с собой куртку мужа с капюшоном — и в итоге совершенно потеряла ориентацию в пространстве. Актриса с юмором описала свое состояние: мол, бродит, не понимая, где находится, а спросить не у кого — супруг в этот момент лежит у врача с открытым ртом, ему ставят пломбы.

В этом эпизоде — вся ирония ее размышлений о женской самостоятельности и роли мужчины в жизни. Анастасия рассуждает, что сначала женщины учатся все контролировать и рассчитывать только на себя, постепенно становясь волевыми и решительными.

«Постепенно превращаешься в такую... волевую женщину. В общем, коня с яйцами», — говорит она.

А потом приходит момент, когда хочется не только справляться со всем самой, но и просто быть женщиной. Тогда начинаешь снимать с себя «броню» и искать внутри ту самую ранимую, хрупкую девушку. И вот в жизни появляется мужчина.

А дальше, по словам актрисы, начинается самое интересное: от его заботы женщина со временем становится «немного беспомощной».

«От его заботы ты постепенно превращаешься в немного беспомощную особу. Причем выясняется, что ты не только не умеешь открывать банки и таскать тяжелые сумки, но еще, оказывается, совершенно не ориентируешься в пространстве!» — кокетливо посетовала Макеева.

Впрочем, в жизни пары бывали и куда менее забавные ситуации. Недавно Анастасия оказалась в больнице: ее самочувствие резко ухудшилось на фоне скандала, разгоревшегося между Романом и его бывшей женой Светланой Мальковой. Конфликт касался имущественных вопросов: Светлана рассчитывала, что Роман продаст свою долю в доме, которым она владеет вместе с детьми, но мужчина отказался идти на эту сделку.

Несмотря на внешние бури, Макеева продолжает подчеркивать, что рядом с Романом чувствует себя защищенной. Ее ироничные признания — не жалоба, а скорее признание: иногда приятно позволить себе быть не «железной леди», а просто любимой женщиной, которую берегут и о которой заботятся.

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