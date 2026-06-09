«Прекрасная физическая форма»: Владимир Машков озвучил требования к актерам

Владимир Львович Машков — народный артист и директор Союза театральных деятелей (СТД), обладатель множества наград и званий. И в своих высказываниях он фокусируется на фундаментальных, поистине значимых вещах.

На этот раз он сформулировал требование к актерам. По мнению Машкова, успеха на сцене и в кино нельзя добиться, если находиться в плохой физической форме.

Машков подчеркнул, что для театральных артистов поддержание хорошей физической формы не менее важно, чем развитие умственных способностей. По его словам, физическая подготовка — обязательное условие для успешного освоения актерской профессии: она напрямую влияет на способность запоминать текст пьесы и выполнять творческие задачи, поставленные режиссером. Без должного уровня физической выносливости достичь высоких результатов в театре практически невозможно.

«Чтобы работать в театре, нужна прекрасная физическая форма, выносливость. Конечно, это часть нашей профессии. Занятия спортом, поддержание своего здоровья — и когнитивного, чтобы текст не забыть и задачи, поставленные режиссером, и физического, чтобы опять же выполнять задачи, которые ставит режиссер», — цитирует Машкова MK.RU .

Режиссер пояснил, что сценическая работа требует значительных энергозатрат: длительные репетиции, многочасовые спектакли, необходимость передавать эмоции через пластику и движение — все это предъявляет серьезные требования к состоянию организма. «Прекрасная физическая форма» — не просто пожелание, а профессиональная необходимость, позволяющая артисту полностью раскрыться на сцене и соответствовать высоким стандартам театрального искусства.

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