«Представляют как бессловесный товар»: Джигурда судится с маркетплейсом из-за маски в виде его лица

В Пресненском суде прошло заседание по иску актера против крупного маркетплейса, который, по мнению Никиты Джигурды, незаконно использовал его публичный имидж в коммерческих целях. После разбирательства круг ответчиков стал шире: аналогичные претензии предъявлены индивидуальному предпринимателю, реализующему маски с изображением артиста.

Представитель Никиты Джигурды Сергей Воронов объяснил мотивы подачи иска. Он указал, что артист крайне недоволен тем, как его образ используют в коммерческих целях, превращая в безгласный товар.

«Никита устал от того, что его все представляют как бессловесный товар и могут использовать его изображение как захотят», — цитирует Сергея Воронова MK.RU .

По словам Воронова, перед обращением в суд команда Джигурды пыталась урегулировать вопрос в досудебном порядке и связывалась с компанией, но не получила никакого ответа.

Воронов добавил, что, по их мнению, организация осознавала неправомерность своих действий, поскольку в той же серии новогодних масок присутствовали изображения и других звезд — Сергея Безрукова, Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова и ряда иных знаменитостей.

Представитель также напомнил, что Сергей Безруков ранее уже обращался в суд из‑за использования его образа на новогодних масках — и за короткое время суд встал на сторону актера. Воронов выразил надежду, что и в случае с Джигурдой суд признает незаконность использования его изображения. Кроме того, по мнению представителя, нарушение заключается еще и в том, что маски с портретами знаменитостей продаются с указанием их полных имен.

В ходе заседания представитель маркетплейса OZON не принял аргументов Сергея Воронова. Он настаивал, что ответственность должен нести исключительно продавец масок, а маркетплейс выполняет лишь роль посредника.

По итогам разбирательства суд постановил привлечь к участию в деле в качестве соответчика индивидуального предпринимателя, занимавшегося продажей масок с изображением Джигурды. Следующее слушание назначено на июнь 2026 года.

Ранее аналогичный спор завершился в пользу Сергея Безрукова. Актер подал иск против индивидуального предпринимателя Кристины Соболевской, требуя 500 тысяч рублей компенсации за продажу масок с его изображением и неправомерное использование персональных данных. Суд частично удовлетворил требования артиста: запретил реализацию масок и обязал Соболевскую выплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации.