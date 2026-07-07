«Праздник был на мне»: Селиванов из «Реальных пацанов» позвал бывшую жену на день рождения дочери

Путь к мирному сосуществованию после громкого развода редко бывает простым, но иногда ради ребенка бывшие партнеры находят способ преодолеть обиды и выстроить конструктивный диалог. Именно так произошло в семье актера Владимира Селиванова (VAVAN): после долгих судебных споров он смог наладить взаимодействие с бывшей женой Викторией Маркиной. Теперь экс‑супруги вместе отмечают важные события в жизни их дочери Евы — и делают это без конфликтов.

Артист Владимир Селиванов, знакомый широкой аудитории по образу в сериале «Реальные пацаны», провел время с экс‑супругой Викторией Маркиной — и это случилось не в зале суда, а на семейном празднике. Бывшие муж и жена объединились, чтобы отпраздновать девятилетие их дочери Евы, и Селиванов поделился, каким образом им удалось сгладить острые углы ради благополучия общего ребёнка.

Расторжение брака между Владимиром и Викторией произошло еще в 2023 году. В тот период актер открыто говорил, что основой их союза изначально было стремление стать родителями, но со временем стало ясно: жизненные ориентиры у партнеров существенно различаются. Разрыв получился эмоциональным и публичным. Основной предмет споров касался того, с кем останется жить Ева, и порядка выплаты алиментов. Тяжбы длились долго, но в начале 2025 года стороны все же пришли к компромиссу и подписали мировое соглашение. В результате девочка продолжила жить с матерью, сохранив при этом плотный контакт с отцом. Похоже, период наибольшей напряженности остался в прошлом.

Недавно Владимир устроил для Евы торжество в боулинге, чтобы отметить ее день рождения. На празднике собрались не только приятели именинницы, но и самые значимые для нее взрослые. За одним столом оказались сам Селиванов, его нынешняя жена Александра, бывшая супруга Виктория, а также рэпер ST вместе с женой Ассоль и другие приглашенные.

В эксклюзивном разговоре с KP.RU артист рассказал, что достижение взаимопонимания с матерью дочери потребовало времени и усилий.

«Мы заключили мировое соглашение, оно помогло выстроить и нормализовать наше общение. Сейчас оно стабильное, вполне спокойное. Конечно, разногласия случаются, они бывают даже в самых обычных семьях, а уж когда родители не вместе, тем более непросто договариваться о воспитании ребенка. Но мы с бывшей супругой в первую очередь думаем о Еве и делаем все, чтобы она никак не страдала из‑за наших разногласий — даже если порой мы не до конца понимаем друг друга», — поделился Селиванов.

Он также пояснил, что родители заранее выстроили понятный алгоритм организации праздников для Евы.

«Мы договорились делить эту обязанность по годам: один год организует мама Евы, другой — я. В этот раз праздник был на мне. Ева захотела пойти в боулинг, и мы собрали всех ее друзей — получилось здорово», — рассказал актер.

По признанию Селиванова, полностью исключить трения пока не удается, но находить точки соприкосновения становится все легче. Важным принципом для обоих родителей остается совместное присутствие на ключевых событиях в судьбе дочери — так они стараются дать ей ощущение стабильности, несмотря на то что семья теперь устроена иначе.