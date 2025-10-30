Пойманной с наркотиками Аглае Тарасовой продлили запреты

В Домодедовском суде состоялось заседание по уголовному делу против актрисы Аглаи Тарасовой. Судья продлил меры против звезды. Аглае запрещено совершать определенные действия до 24 января.

Что произошло с Аглаей Тарасовой

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту в конце августа этого года. Звезда вернулась в тот момент из Израиля ради съемок в продолжении 'Холопа'. При досмотре таможенники обнаружили в багаже Тарасовой запрещенные вещества.

Было возбуждено уголовное дело. Аглая Тарасова моментально лишилась роли в фильме 'Холоп'. В суде она умоляла не отправлять ее в СИЗО и не сажать под домашний арест. Аглая плакала и говорила, что содержит бабушку с дедушкой и ей нужно работать.

Суд услышал просьбы актрисы. Аглае Тарасовой запретили совершать определенные действия. Например, покидать квартиру в вечерние и ночные часы.

Ради дочери в Россию прилетала актриса Ксения Раппопорт, которая живет в Италии. Она навещала Аглаю у нее дома.

Кто такая Аглая Тарасова

Аглая Тарасова — дочь известной актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Аглая рассказывала, что из-за знаменитой мамы ее часто обвиняли в блате. Но все же она сумела добиться того, чтобы ее перестали ассоциировать с Раппопорт.

Российским поклонникам Аглая Тарасова хорошо известна по ролям в фильмах и сериалах. Она снималась в картинах 'Лед', 'Лед-2', 'Холоп-2', 'Марафон желаний', сериалах 'Беспринципные', 'Обычная женщина' и других. Известна Аглая и своим романом с Милошем Биковичем.

А вы как считаете, какое наказание ждет Аглаю Тарасову? Ответьте в комментариях.