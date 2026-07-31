«Появилась в моей жизни спустя два года»: Галустян отрицает, что изменял жене в браке

Вокруг имени Михаила Галустяна в последнее время ходило немало домыслов — особенно активно в Сети обсуждали связь развода артиста с его новыми отношениями. Шоумен решил лично расставить все точки над «i» и откровенно высказался о переменах в личной жизни, развеяв самые стойкие слухи.

Михаил четко обозначил: визажистка Лилия Киосе, которая уже успела стать его женой, не была причиной расставания Галустяна с бывшей супругой Викторией. Артист подчеркнул, что кризисы в браке не возникают внезапно, а развод — итог сложного пути, который пара прошла вместе.

«Браки не рушатся в одночасье. Мы честно пытались сохранить то, что нас объединяло. Не получилось», — признался Галустян.

Галустян напомнил, что расстался с Викторией в 2024 году, а его нынешняя жена появилась в жизни спустя два года — в 2026‑м.

«Мы развелись в 2024 году. Моя нынешняя жена появилась в моей жизни спустя два года — в 2026-м. Мы были знакомы задолго до этого», — объяснил Галустян.

Галустян не скрывает, что Лилия, как художник по гриму, несколько раз приезжала к нему домой по работе — например, чтобы подстричь артиста, что вполне типично при плотном графике съемок.

«Это были рабочие визиты, а не романтические встречи», — подчеркнул Михаил.

Шоумен также уточнил, что до развода не поддерживал с Лилией приятельских отношений и тем более не строил совместных планов. Но спустя два года после расставания с Викторией судьба вновь свела их — и тогда, по словам Галустяна, все сложилось само собой.

При этом артист с уважением говорит о бывшей жене: Виктория — мать его дочерей, и Михаил не намерен выносить на публику детали их отношений.