Повалий вступилась за Бузову: "Она находится абсолютно на своем месте"

Таисия Повалий вступилась за Ольгу Бузову, которая то и дело подвергается критике. Поющую телеведущую не раз ругали не только поклонники, но коллеги. Особенно досталось теледиве, когда она решила запеть. Вокал Бузовой сравнивали с голосом человека, который страдает от гайморита.

Но Бузова не бросила сцену. И хотя артистку не считают профессиональной вокалисткой, она сумела найти своего слушателя. Повалий заметила, что уже давно наблюдает за творчеством Ольги. И та не перестает удивлять ее своим трудолюбием.

"Я в восторге от Оли. Эта девочка очень талантливая. Считаю, что она находится абсолютно на своем месте. Бузова — просто суперзвезда. Суперзвезда, которой равных нет", — приводит mk.ru слова Таисии.

Певица советует Ольге не обращать внимание на завистников. Повалий восхищается тем, как упорно Бузова идет к своей цели. Сама артистка также старается не реагировать на критику в свой адрес. По словам Таисии, о ней тоже постоянно пишут всякие небылицы. Но эти слухи ее не волнуют.

Ранее мы также писали о Бузовой, Боне, Меньщикове: как изменилась жизнь самых ярких звезд 'Дома-2'. Кроме того, телеведущая поздравила Краймбрери и Даву с рождением дочери: смеялась, обнимала. Подробности тут.