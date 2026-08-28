«Потихоньку сказал, что болен»: Безруков с женой рассказали о последней роли умершего от рака Цурило

Мир кино понес большую утрату: 26 августа на 80‑м году жизни не стало Юрия Цурило. Актер до последнего боролся с онкологическим заболеванием, но не позволял болезни диктовать свои условия — он продолжал работать и оставался верен профессии до самых последних месяцев. Его уход — это прощание с человеком редкой силы духа, чья надежность и внутренняя стойкость ощущались не только в кадре, но и на съемочной площадке.

Последней работой Юрия Алексеевича стала комедия «Не по‑детски», которая выйдет на большие экраны 3 сентября. В этой ленте, рассказывающей о телеведущем (его играет Сергей Безруков), который после провала на телепроекте пытается вернуть доверие публики, Цурило исполнил роль мужа героини Марии Ароновой.

Его персонаж — тот самый надежный человек, за которым чувствуешь себя как за каменной стеной: любящий, внимательный, сильный, способный выслушать, но при этом неизменно оставляющий последнее слово за собой. И, как отмечают коллеги, этот образ удивительным образом совпал с настоящей натурой актера.

Сергей Безруков, партнер Цурило по съемочной площадке, почтил память артиста в своем Telegram‑канале. Он рассказал, что лишь малая часть группы знала о тяжелой болезни Юрия Алексеевича.