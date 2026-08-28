«Потихоньку сказал, что болен»: Безруков с женой рассказали о последней роли умершего от рака Цурило
Анна Матисон и Сергей Безруков. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Юрий Цурило скончался от рака, ему было 79 лет.
Мир кино понес большую утрату: 26 августа на 80‑м году жизни не стало Юрия Цурило. Актер до последнего боролся с онкологическим заболеванием, но не позволял болезни диктовать свои условия — он продолжал работать и оставался верен профессии до самых последних месяцев. Его уход — это прощание с человеком редкой силы духа, чья надежность и внутренняя стойкость ощущались не только в кадре, но и на съемочной площадке.
Последней работой Юрия Алексеевича стала комедия «Не по‑детски», которая выйдет на большие экраны 3 сентября. В этой ленте, рассказывающей о телеведущем (его играет Сергей Безруков), который после провала на телепроекте пытается вернуть доверие публики, Цурило исполнил роль мужа героини Марии Ароновой.
Его персонаж — тот самый надежный человек, за которым чувствуешь себя как за каменной стеной: любящий, внимательный, сильный, способный выслушать, но при этом неизменно оставляющий последнее слово за собой. И, как отмечают коллеги, этот образ удивительным образом совпал с настоящей натурой актера.
Сергей Безруков, партнер Цурило по съемочной площадке, почтил память артиста в своем Telegram‑канале. Он рассказал, что лишь малая часть группы знала о тяжелой болезни Юрия Алексеевича.
«Он не хотел никаких поблажек и отвергал наши попытки позаботиться. Его персонаж — надежный и верный, за которым чувствуешь себя как за каменной стеной. Таким он и был — стойким, надежным человеком и замечательным актером. После съемок Юрий говорил, что наша светлая комедия стала для него настоящей отдушиной, и очень хотел прийти на премьеру. Актеры не уходят — они остаются в фильмах, в наших душах и воспоминаниях. Как останется Юрий Цурило», — написал Сергей Безруков.
Юрий Цурило. Фото: кадр из сериала «Казус Кукоцкого»
О том, как рождался этот экранный дуэт, рассказала режиссер картины Анна Матисон. Роль Виктории Сергеевны изначально писалась под Марию Аронову, и уже на этапе обсуждения образа героиня задала ключевой вопрос: кто будет ее мужем? Матисон описала персонажа как большого, надежного человека, за которым актриса будет чувствовать себя защищенной. И тогда Аронова без колебаний произнесла: «Я хочу Юру Цурило!» Сценарий оперативно подстроили под Юрия Алексеевича, отправили ему — и он сразу согласился.
По словам режиссера, даже в тот момент, когда болезнь уже серьезно подтачивала силы актера, он поражал всех своей выдержкой.
«На площадке он потихоньку сказал, что болен, но очень не хотел, чтобы об этом знали другие. Не хотел никаких поблажек, хотел быть наравне со всеми. Приходилось идти даже на какие‑то хитрости, чтобы просто предложить ему стул. Очень требовательный к себе и сильный человек», — поделилась Матисон в интервью изданию Metro.
Она также рассказала, что больше всего Юрий Алексеевич боялся подвести команду. А позже, уже после завершения съемок, признавался, что светлая, добрая атмосфера на площадке стала для него важной поддержкой в трудный период жизни.
Юрий Цурило ушел, но его последняя роль станет не просто финальным штрихом в фильмографии, а настоящим прощанием, наполненным светом и теплом. И когда 3 сентября комедия «Не по‑детски» выйдет на экраны, зрители смогут еще раз встретиться с этим сильным, надёжным, по‑настоящему большим человеком — таким, каким его запомнили и полюбили.