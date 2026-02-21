Потерявшая волосы Симоньян ответила недовольным ее внешностью: "Не хотела оскорбить вас"

Глава RT, журналистка Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале честно рассказывает о своей борьбе с раком. Маргарита публикует в канале фото и видео, снятые в непринужденной обстановке. Она совершенно не стесняется показывать, как выглядит сейчас. Но оказывается, такая открытость нравится не всем.
Ответ Симоньян подписчице
Маргарита Симоньян довольно резко отреагировала на слова одной из своей подписчиц. Женщина осудила Симоньян за демонстрацию своей измененной из-за онкологического заболевания внешности.
Дама заявила, что и сама находилась в аналогичной ситуации, но показывать себя во время болезни не считала нужным. Посоветовала она и Маргарите Симоньян сначала привести себя в порядок, а потом уже и представать на людях. Подписчица дала понять, что Симоньян специально подчеркивает нюансы своей нездоровой внешности. Маргарита на этот выпад отреагировала
"Извините, не хотела оскорбить вас своим внешним видом. Лосины в неформальной обстановке я ношу всегда, они мягкие и удобные. Худобы никакой нет — я, наоборот, поправилась на 5 килограммов за время химии, как и предупреждала онколог, и пока не могу их скинуть. Волосы выпали по той же причине — после приема химиотерапии. Что еще не так? Пишите, не стесняйтесь", — обратилась к подписчице Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян без парика. Фото: соцсети Маргариты Симоньян
Что известно о состоянии Маргариты Симоньян
Маргарите Симоньян 45 лет. Сведения о ее противостоянии тяжелому недугу стали известны публике несколько месяцев назад. Осенью прошлого года журналистка честно рассказала, что у нее выявили злокачественное новообразование, опухоль молочной железы.
Чтобы справиться с заболеванием, Симоньян прошла ряд курсов химиотерапии — интенсивного, но непростого лечения, которое нередко приводит к потере волос. Именно из‑за этого она начала использовать парик, чтобы замаскировать последствия медицинской терапии. Ее готовность продемонстрировать себя без него стала отважным поступком: многие расценили это как знак искренности и принятия сложившихся обстоятельств.
Маргарита Симоньян недавно призналась, что у нее "ураганное течение заболевания". Говорила она и о негативе в социальной Сети. Журналистка признавалась, что если бы обращала внимание на все, что про нее пишут, "с ума бы сошла".
А вы как считаете, подписчица Маргариты Симоньян права, заявляя, что онкологическим больным не стоит показывать на публике, как изменилась их внешность, или нет? Ответьте в комментариях.
