Потерявшая волосы Симоньян ответила недовольным ее внешностью: "Не хотела оскорбить вас"

Глава RT, журналистка Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале честно рассказывает о своей борьбе с раком. Маргарита публикует в канале фото и видео, снятые в непринужденной обстановке. Она совершенно не стесняется показывать, как выглядит сейчас. Но оказывается, такая открытость нравится не всем.

Ответ Симоньян подписчице

Маргарита Симоньян довольно резко отреагировала на слова одной из своей подписчиц. Женщина осудила Симоньян за демонстрацию своей измененной из-за онкологического заболевания внешности.

Дама заявила, что и сама находилась в аналогичной ситуации, но показывать себя во время болезни не считала нужным. Посоветовала она и Маргарите Симоньян сначала привести себя в порядок, а потом уже и представать на людях. Подписчица дала понять, что Симоньян специально подчеркивает нюансы своей нездоровой внешности. Маргарита на этот выпад отреагировала