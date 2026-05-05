Потехин о распаде «Руки вверх!»: «Я говорил Жукову, что ты пишешь отстой!»

По его словам, группа распалась не из-за денег или личных обид, а из-за творческого застоя и потери взаимопонимания.

Потехин признался, что в последние годы совместной работы азарт пропал окончательно.

«Раньше мы возвращались с гастролей и могли за 2 недели сочинить новый альбом. А потом у нас пропал контакт даже на сцене — Жуков сам собой, я сам собой», — рассказал музыкант.

Потехин также описал момент, когда понял: дальше так продолжаться не может.

«Я говорю: "Серега, это вообще отстой". А он: "Тогда ты сам возьми и пиши. Кто ты, собственно, такой?" Я говорю: "Здрасьте, мы столько лет работали, а теперь кто я такой". И тогда "Руки вверх" закончились...», — вспоминает Алексей.

Алексей Потехин всегда оставался в тени, но именно он, как он считает, задавал настроение хитам и понимал, какой должна быть песня.

«Сергей писал очень много музыки, и нужно было выбрать ту, которая была бы правильная. Я больше меломан и чувствую атмосферу. Я придумывал, о чем должна быть песня», — признался Потехин.

Отвечая на вопрос, использует ли Сергей Жуков фонограмму из-за хриплого голоса сейчас, Потехин пояснил:

«Он поет не связками, он поет жабой своей этой внутренней. То есть он говорит вот так, связками, а когда начинает петь, он поет грудью. Это и называется талант».

Потехин признался, что рад успехам бывшего коллеги, ведь за 20 лет ничего лучше «Руки вверх» не появилось. Однако сам Алексей боится большой толпы. Он вспомнил, как на концертах 90-х пьяные зрители бросали в них бутылки и давили маленьких девочек в первых рядах.

«Только и видишь, как со всех сторон на сцену бутылки летят. Толпа пьяная начинает падать, давят этих девочек. Ты играешь медляк "Солнышко ты мое ясное". А в зале месиво. Скорая помощь выносит на руках этих девочек. Я очень переживал всегда», — поделился музыкант.

Сейчас Алексей Потехин изредка выступает с коллективом «Потехин Бэнд» и ездит с концертами. Он рассказал, что бойцы на передовой просили именно хиты «Руки вверх».

«Они железные люди, непробиваемые. А сегодня я первый раз в жизни видел, как ребята танцуют», — привел Потехин слова командира.

Женат Алексей уже 17 лет. Со своей супругой Еленой (по образованию ветеринаром) он познакомился на съемках клипа: у девушки упала коса, и этот момент его покорил. У пары трое детей — две дочери и сын.