Потап и Настя Каменских сбежали в США после хейта и снимают жилье за 500 тысяч

Апартаменты площадью 117 квадратных метров расположены на 15-м этаже 26-этажного комплекса Diplomat Parkway, построенного в 2022 году. В квартире две спальни, две ванные, кварцевые столешницы с «водопадным» краем и безрамные душевые.

Из окон открывается вид на город — на панорамном виде артисты сэкономили несколько тысяч долларов.

Жильцам доступны крытый паркинг, большой бассейн, спа-зона, сауна, фитнес-зал, помещения для йоги и пилатеса, а также корты для тенниса и пиклбола. Договор аренды пара заключила еще 15 февраля, но окончательно перебралась в Майами лишь в августе 2026 года. По данным источника, неподалеку живет американский дизайнер Томми Хилфигер.

Помимо переезда, Потап зарегистрировал во Флориде компанию — фирма с таким же названием с 2016 года работает на Украине и принадлежит Каменских. Украинская завершила 2025 год с небольшим убытком.

В интервью Катерине Гордеевой* (признана в РФ иноагентом) Настя Каменских впервые откровенно высказалась о материнстве.

«Я не могу иметь детей, и я не хочу их иметь. Это навязанная история. Мне казалось, что я неполноценная женщина, если у тебя нет детей. Я сделала четыре ЭКО и пять инсеминаций. Это вообще бомба из гормонов. Я не понимаю, как я выдержала это психологически».

Также артисты признались, что слухи об их разводе были частью пиара для возвращения дуэта.

«Мы никогда не говорили, что мы развелись, и не писали. Там не было слова „развод“. Мы сделали это, чтобы усилить эффект от возвращения дуэта».

Потап и Настя Каменских начали выступать вместе в 2006 году, а в 2017-м объявили о паузе в совместном творчестве. Официально они расписались в 2018-м, а пышную свадьбу сыграли в мае 2019 года.

После языкового скандала, связанного с использованием русского языка, оба артиста были внесены в базу «Миротворец». Петиция с требованием лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины собрала более 25 тысяч голосов.