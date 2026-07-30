Потап и Настя Каменских неудачно пошутили про Пугачеву и Галкина*

Бывшие супруги Потап и Настя Каменских, также выступавшие на мероприятии, решили пошутить со сцены в адрес знаменитой четы, однако их ирония, судя по реакции Примадонны, не нашла отклика.

Потап обратился к Галкину с комплиментом, отметив его возраст и внешность, а затем похвалил Пугачеву, сравнив ее с дочерью Кристиной Орбакайте.

Ведущий также заметил, что возраст Галкина — это «чумачечая весна». В ответ на это Максим Галкин тихо прокомментировал супруге:

«Что попало».

Зрители в зале и пользователи социальных сетей разделились во мнениях: одни осудили шутки Потапа, другие выразили сочувствие Примадонне, которая, по их словам, выглядела растерянной и отстраненной.

Некоторые комментаторы предположили, что она не понимала происходящего. В то же время нашлись те, кто выразил поддержку певице, пожелав ей здоровья и напомнив о ее вкладе в культуру.

Сама Алла Пугачева на фестивале призналась, что последние месяцы переживала серьезные проблемы со здоровьем. Она сообщила, что была обездвижена четыре месяца из-за перелома тазобедренного сустава и только недавно начала восстанавливаться.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022