«Поступает неправильно»: Дробыш считает, что SHAMAN должен сменить репертуар

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш поделился своим взглядом на творческий путь Shaman (Ярослава Дронова) — и его позиция получилась весьма прямолинейной. По мнению опытного продюсера, который работал с Валерией, Стасом Пьехой, Григорием Лепсом и певицей Славой, фундамент настоящей эстрады — это песни о любви, а не о политике.

Дробыш опирается на примеры больших артистов: Джо Кокера, The Beatles, Юрия Антонова, Иосифа Кобзона.

«Большие певцы поют о любви — хорошей, плохой, разделенной, неразделенной, — цитирует Виктора Дробыша KP.RU. — Даже Кобзон. Я не говорю про Меладзе, про Лепса… Поэтому Shaman, который выбрал себе другой путь, мне кажется, поступает неправильно.»

Именно эта универсальная человеческая тема, по словам продюсера, делает песни по-настоящему долговечными и близкими слушателю. А это значит, что SHAMAN для удержания популярности нужно подумать над репертуаром.

При этом Виктор Дробыш не отрицает, что сотрудничал с Shaman и именно вместе с ним выпустил трек «Встанем!», ставший большим хитом. Но сам подход к репертуару, когда в центре внимания оказываются громкие общественно-политические заявления, продюсер считает рискованным.

«Политическая история в музыке долго не работает, — уверен Дробыш. — Про любовь к Родине уже спето много песен. Много орать о любви к Родине мне кажется подозрительным».

В ответ на слова Shaman о том, что продюсер якобы отговаривал его от патриотических треков, Дробыш напомнил: он не запрещал такие песни, но предлагал не делать их единственным вектором развития. Продюсер хотел бы видеть артиста многогранным.

«Сделал песню „Встанем!“, которая стала большим хитом, — покажи себя с другой стороны, покажи себя лириком. Вот что я имею в виду», — сделал акцент Виктор Дробыш.

Для Виктора Дробыша музыка — прежде всего про эмоции и личные переживания, которые остаются актуальными годами. Его карьера — яркое тому подтверждение: хиты, написанные им для известных исполнителей, продолжают звучать и находить отклик у разных поколений. И именно в этом он видит главную задачу артиста: говорить с аудиторией на языке чувств, а не лозунгов.

Позиция Дробыша — это не столько критика конкретного исполнителя, сколько взгляд профессионала с многолетним опытом на то, как устроена эстрада и что в ней живет долго, а что быстро теряет актуальность.

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