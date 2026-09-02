«Последний приезд к дочери состоялся в феврале»: Зуева требует, чтобы Козловский вернулся в США

Актер Данила Козловский назвал слова Ольги Зуевой о том, что не помогает содержать дочь, ложью. Актер заверил, что всегда заботился о маленькой наследнице. И ради нее всегда прилетал в Америку.

«Информация о том, что я уклоняюсь от содержания дочери, не соответствует действительности», — сказал Козловский.

Ольга Зуева не осталась в долгу и открыто ответила бывшему гражданскому мужу. По ее словам, у нее на руках есть все финансовые документы, и банковские выписки подтверждают: последний перевод от Козловского поступил 4 июня. Кроме того, Ольга требует, чтобы Данила вернулся в США ради встречи с дочерью.

Она указала на то, что его визит к ребенку в последний раз состоялся еще в феврале, и с тех пор она не получила ответа на вопрос, когда он приедет снова. При этом сама Ольга пока не намерена привозить дочь в Россию на встречу с папой и маленьким братиком.

«Последний приезд к дочери состоялся в феврале. На мой вопрос: «Когда приедешь в следующий раз?» ответа нет до сих пор», — поделилась с публикой Ольга Зуева.

Скорее всего, невозможность актера отправиться за океан сейчас обусловлена появлением на свет сына. В мае Оксана Акиньшина подарила Козловскому наследника, и теперь артист сосредоточен на поддержке супруги и малыша.

Прежде Козловский не упускал ни единого шанса слетать в США и подолгу бывать с дочерью. Ольга Зуева уже много лет обосновалась в Нью‑Йорке — еще до встречи с Козловским она строила карьеру актрисы и модели. Она имеет гражданство Соединенных Штатов, и ее дочь Ода‑Валентина, появившаяся на свет в Нью‑Йорке, также является гражданкой Америки.

Роман пары берет начало несколько лет назад: тогда Ольга жила вместе с Данилой в России, но с приходом пандемии коронавируса девушка из Владивостока решила вернуться в Штаты. Козловский отправился вслед за ней: Ольга носила под сердцем ребенка, и влюбленные ждали пополнения. В феврале 2020 года Зуева стала мамой, но не захотела возвращаться в Россию.

Спустя месяц артист покинул гражданскую супругу и младенца в Нью‑Йорке и улетел в Москву, чтобы сниматься в сериале «Чернобыль». На съемочной площадке он сблизился с коллегой по проекту Оксаной Акиньшиной — и в итоге разорвал отношения с Зуевой.

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