Последние новости о Валерии Леонтьеве: где-то в кафешках, в строю

Наташа Королева сделала откровенное заявление о жизни Валерия Леонтьева. По ее словам, 77-летний артист почти постоянно проживает в США и очень редко появляется в России.

Наташа Королева о Валерии Леонтьеве: "Мама периодически встречается с ним где-то в кафешках"

Большую часть времени он проводит на своей роскошной вилле в Майами, стоимостью 11 миллионов долларов. Недвижимость включает шесть спален, личный пирс и бассейн. Леонтьев изредка дает концерты, которые оцениваются в весьма крупные суммы.

Как ранее отмечал сам певец, жизнь в Америке привлекает его возможностью оставаться незамеченным. Там он может свободно заниматься бегом или посещать магазины, не опасаясь излишнего внимания со стороны публики.

"Моя мама периодически с ним встречается где-то в кафешках. Он бодр и весел! Валера в строю", - рассказала Наташа Королева порталу "Семь дней".

Как Валерий Леонтьев живет в США

В Соединенных Штатах у известного вокалиста сложился широкий круг общения. Он поддерживает тесные, дружеские отношения с семьей композитора Игоря Крутого и с мамой Наташи Королевой Людмилой Порывай.

Сам артист неоднократно подчеркивал свои жизненные принципы. Валерий Яковлевич отмечал, что, несмотря на любовь к смене жанров, образов и мест, он остается верен своей стране, своим друзьям и своему уважительному отношению к зрителям.

