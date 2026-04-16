Последние новости о Татьяне Тарасовой: "Критический момент миновал"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая на днях была госпитализирована в реанимацию, идет на поправку. Об этом сообщил ее племянник Алексей Тарасов.

"Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении", — приводит слова Алексея Тарасова РИА Новости.

По его словам, тренер идет на поправку. Конкретные сроки выписки пока не называются. Специалисты продолжают следить за ее состоянием.

Татьяна Анатольевна Тарасова — легенда мирового фигурного катания. Она родилась 13 февраля 1947 года в Москве в спортивной семье: ее отец — прославленный хоккейный тренер Анатолий Тарасов, мать преподавала физкультуру.

Сама Тарасова начала кататься на коньках в пять лет под руководством отца. В 1966 году в паре с Георгием Проскуриным она победила на Всемирной Универсиаде, но вскоре после этого из-за тяжелой травмы плеча вынуждена была завершить карьеру фигуристки.

С 1967 года Тарасова занялась тренерской работой. За годы блистательной карьеры ее ученики завоевали 8 золотых олимпийских медалей и более 40 наград чемпионатов мира и Европы. Среди ее воспитанников — Ирина Роднина и Александр Зайцев, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.

В 1975 году Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания в Колорадо-Спрингс.

Помимо тренерской работы, Тарасова много лет комментировала соревнования по фигурному катанию на федеральных каналах и была председателем жюри популярных ледовых шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Подробности о причине госпитализации не разглашаются. Однако известно, что в последние годы здоровье 79-летнего тренера вызывало беспокойство. В декабре 2020 года Тарасова уже пропускала чемпионат России из-за болезни, а на съемки "Ледникового периода" приезжала на кресле-каталке.