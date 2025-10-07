Последние новости о Сабине Пантус: "Я еле-еле выкарабкиваюсь"

Телеэксперт Сабина Пантус, которая борется с раком, сделала признание. Она рассказала, что трясется от страха перед очередным обследованием на обнаружение опухоли. Какие мысли преследуют Сабину Пантус?

Чего боится Сабина Пантус?

Клинический психолог и профайлер Сабина Пантус ведет телеграм-канал. В нем она делится с подписчиками деталями выздоровления. Сейчас у Сабины Пантус ремиссия.

Каждые полгода она проходит обследование на обнаружение в организме раковых клеток. Очередное состоится 9 октября. Сабину Пантус накануне одолевают тяжелые мысли.

"В прошлый раз, в апреле, я за месяц до ПЭТ-КТ впала в состояние анабиоза, сменяющегося периодическими внутренними и внешними истериками из серии: 'Если что-то обнаружат, я больше лечиться не буду!' Понятно, что это был абсолютно иррациональный и деструктивный подход. Но на тот момент я еле-еле выкарабкивалась после операции и х/т. Воспоминания были свежи и тяжелы", — поделилась Сабина Пантус в телеграм-канале .

Она призналась, что сейчас тоже очень переживает. Но настрой несколько иной. Сабина намерена лечиться, если в процессе обследования будут обнаружены злокачественные новообразования.