Последние новости о Сабине Пантус: "Я еле-еле выкарабкиваюсь"
Сабина Пантус. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Телеэксперт Сабина Пантус боится очередного обследования на обнаружение раковых клеток
Телеэксперт Сабина Пантус, которая борется с раком, сделала признание. Она рассказала, что трясется от страха перед очередным обследованием на обнаружение опухоли. Какие мысли преследуют Сабину Пантус?
Чего боится Сабина Пантус?
Клинический психолог и профайлер Сабина Пантус ведет телеграм-канал. В нем она делится с подписчиками деталями выздоровления. Сейчас у Сабины Пантус ремиссия.
Каждые полгода она проходит обследование на обнаружение в организме раковых клеток. Очередное состоится 9 октября. Сабину Пантус накануне одолевают тяжелые мысли.
"В прошлый раз, в апреле, я за месяц до ПЭТ-КТ впала в состояние анабиоза, сменяющегося периодическими внутренними и внешними истериками из серии: 'Если что-то обнаружат, я больше лечиться не буду!' Понятно, что это был абсолютно иррациональный и деструктивный подход. Но на тот момент я еле-еле выкарабкивалась после операции и х/т. Воспоминания были свежи и тяжелы", — поделилась Сабина Пантус в телеграм-канале.
Она призналась, что сейчас тоже очень переживает. Но настрой несколько иной. Сабина намерена лечиться, если в процессе обследования будут обнаружены злокачественные новообразования.
"Полностью избавиться от тревожных переживаний не удалось. Без оформления в форму конкретных мыслей и смыслов, они лежат молча где-то в районе солнечного сплетения, тревожным, ноющим комком", — добавила Сабина.
Так Сабина Пантус выглядела во время лечения. Фото: соцсети Сабины Пантус
Что случилось с Сабиной Пантус?
Больше года назад у телеэксперта Сабины Пантус обнаружили злокачественную опухоль. Она перенесла две тяжелые операции и несколько курсов химиотерапии. В апреле врачи констатировали у Сабины ремиссию.
С момента постановки диагноза Пантус активно ведет свои соцсети. Она рассказывает обо всем, с чем ей пришлось столкнуться во время борьбы с онкологическим заболеванием. Сабина не скрывала, что пропустила рак, думала, что просто горло поболит и пройдет.
Во время болезни Сабина столкнулась с травлей. Люди не понимали, почему она отказывается носить парик, если у нее выпали волосы. Доставалось Сабине и за то, что слишком открыто вела себя во время болезни: принимала участие в фотосессиях, давала интервью, ходила на ток-шоу.
А вы как считаете, Сабина Пантус правильно делает, что много рассказывает о своем диагнозе? Ответьте в комментариях.