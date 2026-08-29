«Последние дни лета»: Галкин* порезвился на пляже без Пугачевой

Иногда один короткий ролик способен вызвать шквал эмоций, пересудов и даже обвинений — именно так и вышло с новым видео иноагента Максима Галкина*. Шоумен поделился кадрами своего пляжного отдыха, и эта, казалось бы, безобидная публикация моментально стала поводом для бурных обсуждений в сети.
На видео артист в плавках прогуливается по песку с кокосом в руках, с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру, а в какой‑то момент заигрывающе улыбается человеку, который его снимает. Ролик Галкин* разместил в личном блоге, лаконично подписав: «Последние дни лета. Море».
При этом он отдыхает без супруги — Аллы Пугачевой: по данным СМИ, 77‑летней певице врачи запретили находиться на солнце.
Максим Галкин* на пляже. Фото: соцсети
Реакция публики не заставила себя ждать. Белорусская телеведущая Анна Бондарчук не сдержалась и высказала в комментариях подозрения насчет верности артиста: «Кому Максим посылает сигналы? Где там эта зазноба?»
Пользователи отреагировали на эти слова с иронией. В потоке комментариев мелькали едкие реплики: «В очереди за пенсией», «Одиссея уже отснята. Опоздал», «Ноги короткие», «Все хорошо, кроме плавок» и другие.
Максим Галкин* продемонстрировал игривое настроение. Фото: соцсети
Напомним, в конце июля Максим Галкин* и Алла Пугачева побывали на закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Тогда певица опиралась на трость и заметно прихрамывала: она рассказала журналистам, что упала и в результате сломала ногу и шейку бедра. На фоне этих новостей прозвучали и более серьезные обвинения. Живущая в Юрмале блогер Диана заявила, что проблемы со здоровьем у народной артистки СССР связаны с эмиграцией, и прямо обвинила в этом супруга Пугачевой: «Галкин* ей, конечно, укоротил жизнь».
Так обычное летнее видео превратилось в повод для споров, домыслов и полярных мнений: одни видят в нем лишь момент беззаботного отдыха, другие — повод для громких выводов.
А у вас какие выводы напрашиваются, глядя на Максима Галкина*? Поделитесь в комментариях.
*Включен в реестр иностранных агентов