«Последние дни лета»: Галкин* порезвился на пляже без Пугачевой

Иногда один короткий ролик способен вызвать шквал эмоций, пересудов и даже обвинений — именно так и вышло с новым видео иноагента Максима Галкина*. Шоумен поделился кадрами своего пляжного отдыха, и эта, казалось бы, безобидная публикация моментально стала поводом для бурных обсуждений в сети.

На видео артист в плавках прогуливается по песку с кокосом в руках, с удовольствием демонстрирует подтянутую фигуру, а в какой‑то момент заигрывающе улыбается человеку, который его снимает. Ролик Галкин* разместил в личном блоге, лаконично подписав: «Последние дни лета. Море».

При этом он отдыхает без супруги — Аллы Пугачевой: по данным СМИ, 77‑летней певице врачи запретили находиться на солнце.