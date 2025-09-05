"Последнее, что он сказал: "Спасибо, мама": как люди в Сети отреагировали на поступок Успенской — прогнала жениха дочери

Певица Любовь Успенская спровоцировала волну критики в свой адрес. Звезда шансона выставила за дверь жениха 35-летней дочери Татьяны. Как же отреагировали на этот поступок пользователи Сети?

Что Успенская сказала о женихе Татьяны

Любовь Успенская заявила, что избранник Татьяны ей не пара. Успенская быстро разобралась, что из себя представляет претендент на руку и сердце ее дочери. Звезда немедленно выставила парня за дверь.

"Я не хочу в доме никого, кто может сегодня Таню вниз тянуть или просто не давать ей толчок. У меня уже были такие мужики, которые меня не заряжали. Это пустое место. Нам такое не надо", — сказала Успенская.

Она заявила, что 'замуж мы не спешим'. Гораздо важнее не торопиться, а внимательно подходить к выбору партнера. Ее дочери Тане нужен образованный и благородный мужчина.

Что в Сети пишут о поступке Успенской и ее дочери

Пользователи сошлись во мнении, что Татьяне будет очень трудно найти подходящую ей партию. У девушки сложный бэкграунд. И очень непростая мама.