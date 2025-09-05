"Последнее, что он сказал: "Спасибо, мама": как люди в Сети отреагировали на поступок Успенской — прогнала жениха дочери

Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина. Фото: Global Look Press

Пользователи не могут успокоиться после слов Любови Успенской о женихе ее дочери Татьяны.

Певица Любовь Успенская спровоцировала волну критики в свой адрес. Звезда шансона выставила за дверь жениха 35-летней дочери Татьяны. Как же отреагировали на этот поступок пользователи Сети?

Что Успенская сказала о женихе Татьяны

Любовь Успенская заявила, что избранник Татьяны ей не пара. Успенская быстро разобралась, что из себя представляет претендент на руку и сердце ее дочери. Звезда немедленно выставила парня за дверь.

"Я не хочу в доме никого, кто может сегодня Таню вниз тянуть или просто не давать ей толчок. У меня уже были такие мужики, которые меня не заряжали. Это пустое место. Нам такое не надо", — сказала Успенская.

Она заявила, что 'замуж мы не спешим'. Гораздо важнее не торопиться, а внимательно подходить к выбору партнера. Ее дочери Тане нужен образованный и благородный мужчина.

Что в Сети пишут о поступке Успенской и ее дочери

Пользователи сошлись во мнении, что Татьяне будет очень трудно найти подходящую ей партию. У девушки сложный бэкграунд. И очень непростая мама.

"Последнее, что он сказал: "Спасибо мама!" — предположил Павел Гавриков.

"Парень, наверное, пяткой перекрестился, что его избавили от Тани. Ну ничего, время еще у Тани есть, до пенсии далеко", — высказалась Южанка.

"Кому не хочется простого женского счастья. Жаль Таню. Успенская, конечно, женщина богатая, со связями, но дочь-то переоценивать не надо", — рассудил Вит Нат.

"Бедная девочка, такой прессинг постоянный со стороны матери", — посочувствовала Просто самарчанка.

"А 'замуж мы не торопимся', потому что никто не расхватал, и очередь, видно, не стоит из 'достойных' женихов, — оценила Елена Самойлова.

"Обожаю новости про Танюху, можно поржать, когда читаешь, как 40-летняя тетка, которая должна давно работать и жить своей жизнь, занимается саморазвитием. Читаю, как юмористические заметки из жизни дурачков", — поделилась Лия Колбая.

"Сомневаюсь, что такие 'достойные', по мнению Успенской, женихи решат создать семью с девушкой с таким бэкграундом... А если решатся, то они явно достойны ее Тани", — подвела черту Валерия Орлова.

