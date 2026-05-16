«Поскользнулся в ванной»: Мария Кожевникова сообщила о гибели близкого человека

Трагические известия порой приходят неожиданно, оставляя в душе глубокую печаль. Актриса и мать четверых сыновей Мария Кожевникова рассказала о безвременной кончине своего крестного отца — Алексея Федоровича Ермакова, почетного гражданина Краснодара, которому было 78 лет.

По словам Марии Кожевниковой, Ермаков ушел из жизни в результате несчастного случая: он поскользнулся и упал в ванной. Кожевникова с горечью вспомнила, что незадолго до трагедии они созванивались.

В двадцатых числах мая Алексей Федорович должен был прилететь в Москву. Планировалось, что он получит награду и заодно навестит крестницу. О трагическом событии Мария Кожевникова сообщила в личном блоге. Она рассказала, что ее крестный был выдающимся человеком.

«Ушел из жизни мой крестный отец — Ермаков Алексей Федорович. Выдающийся человек, которого знали очень многие в Краснодарском крае и за его пределами. Несчастный случай: поскользнулся в ванной. Накануне мы с ним созванивались, в двадцатых числах он должен был прилететь в Москву, чтобы получить награду… и приехать ко мне в гости», — написала Кожевникова.

Публикацию Марию сопроводила снимком, на котором запечатлена вместе со своим, ныне покойным крестным.