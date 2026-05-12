«Поскользнулся и ударился»: у Вадима Александрова был рак, но умер он по другой причине

Вадим Александров. Фото: кадр из фильма «Женщина, которая поет», 1978 год / kino-teatr.ru

Заслуженный артист России Вадим Александров ушел из жизни из‑за несчастного случая.

На 88‑м году жизни скончался заслуженный артист России Вадим Александров. Несмотря на длительную борьбу с онкологическим заболеванием, причиной смерти стала не болезнь, а травма, полученная в результате несчастного случая.

По словам родственника актера, трагедия произошла внезапно.

«Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился», — рассказал близкий человек Вадима Александрова.

Он отметил тяжелое состояние актера в последние месяцы жизни.

«У него была онкология, но она тут ни при чем. Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни», — добавил родственник покойного.

Прощание с Вадимом Александровым состоится 13 мая в Люблинском крематории в Москве.

Вадим Александров родился 3 мая 1939 года. Его путь в искусстве начался с обучения в Театральном училище имени Щепкина, которое он окончил в 1962‑м.

Профессиональная карьера актера развивалась поэтапно:

  • с момента выпуска и до 1976 года — служба в Центральном детском театре;
  • затем — работа в театре‑студии Олега Табакова.

Талант и харизма Александрова позволили ему создать целую галерею запоминающихся образов. За годы карьеры актёр снялся почти в 150 фильмах и сериалах. Среди наиболее ярких работ — роли в культовых картинах:

  • «Тот самый Мюнхгаузен»;
  • «Экипаж»;
  • «Кин‑дза‑дза!»;
  • «Женщина, которая поет»;
  • «Усатый нянь».

Не менее заметными стали его появления и в популярных телесериалах:

  • «Папины дочки»;
  • «Каменская»;
  • «Воронины»;
  • «Моя прекрасная няня».

Память о Вадиме Александрове сохранится в сердцах зрителей благодаря его многогранному творчеству и ярким ролям, которые продолжают радовать публику даже после ухода артиста из жизни.

По материалам РИА Новости.

