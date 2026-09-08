«Пошел третий десяток»: Алсу поздравила с днем рождения дочь Сафину, живущую в Лондоне

Певица Алсу поделилась с поклонниками теплыми эмоциями по случаю 20‑летия своей старшей дочери Сафины — и этот пост стал не просто праздничным поздравлением, а настоящим признанием в материнской любви.

В своих соцсетях артистка не скрывала гордости и легкого удивления от того, как быстро пролетело время.