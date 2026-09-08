«Пошел третий десяток»: Алсу поздравила с днем рождения дочь Сафину, живущую в Лондоне

Певица Алсу поделилась с поклонниками теплыми эмоциями по случаю 20‑летия своей старшей дочери Сафины — и этот пост стал не просто праздничным поздравлением, а настоящим признанием в материнской любви.
В своих соцсетях артистка не скрывала гордости и легкого удивления от того, как быстро пролетело время.
«Не могу поверить, что я мама 20‑летнего человека! Моей Сафинке пошел третий десяток. Как же я счастлива, что ты у меня есть! Как горжусь тобой, твоим добрым сердцем, твоей мудростью, трудолюбием и упорством, той прекрасной юной леди, которой ты стала!» — обратилась Алсу к Сафине.
Старшая дочь Алсу Сафина. Фото: соцсети
Сегодня Сафина живет и учится в Лондоне. Ее путь — яркий пример того, что даже в творческой семье ребенок вправе выбирать собственную дорогу. Несмотря на то что еще в юности девушка окончила музыкальную школу и, казалось бы, имела все предпосылки для продолжения артистической линии, она твердо решила не связывать судьбу с музыкой. Вместо этого Сафина отдала предпочтение науке — и именно в этой сфере теперь раскрывает свой потенциал.
История Сафины напоминает: родительская поддержка ценна не тогда, когда ребенок идет по проторенному пути, а когда ему дают пространство для поиска своего призвания. И судя по словам Алсу, именно такую атмосферу ей удалось создать для дочери — атмосферу принятия и искренней гордости за любой выбранный путь.