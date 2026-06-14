Порошина впервые показала обручальное кольцо после тайной свадьбы с Бойко

13 июня 2026 года на красной дорожке фестиваля Порошина блистала в компании актера Алекса Черни. Однако главным аксессуаром вечера стало обручальное кольцо, которое она не скрывала.

Актриса, известная своей нелюбовью к публичности, предпочла не давать комментариев журналистам, загадочно улыбнувшись в ответ на поздравления. Несмотря на отсутствие официальных заявлений, сам факт наличия украшения подтвердил давние слухи.

Информация о том, что роман коллег по сериалу «Всегда говори "всегда"» перешел в официальный брак, появилась в СМИ 8 июня. Откровение сделал бывший гражданский муж Порошиной и отец ее старшей дочери Полины — актер Гоша Куценко.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ Куценко заявил буквально следующее:

«Слава Бойко — надежный. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу. Я был, ребят, на свадьбе».

Куценко также добавил, что лично присутствовал на торжестве и полностью поддерживает выбор бывшей возлюбленной.

Поклонники «женили» Ярослава Бойко и Марию Порошину с момента выхода первого сезона семейной саги в 2003 году. Однако долгие годы оба были несвободны.

Ситуация изменилась в конце 2010-х: в 2018 году Порошина развелась с актером Ильей Древновым, отцом троих ее младших дочерей. А в 2023 году Бойко также обрел свободу, расставшись после 20 лет брака с танцовщицей Рамуной Ходоркайте.

По данным инсайдеров, пара официально зарегистрировала отношения в начале 2026 года. Торжество, как и предполагали многие, прошло в узком семейном кругу — без пышных платьев, репортеров и публичности.

Сразу после свадьбы Ярослав Бойко переехал к избраннице. Сейчас супруги делят время между ее квартирой на юго-западе Москвы и загородным домом, строительством которого актриса занималась 17 лет.

Поговаривают, что Бойко планирует продать свою старую квартиру, чтобы вложить деньги в обустройство поместья Порошиной.

Мария Порошина воспитывает пятерых детей. Старшая дочь Полина родилась в отношениях с Гошей Куценко. От брака с Ильей Древновым у актрисы три дочери — Серафима, Аграфена и Глафира.

В 2019 году, уже после развода с Древновым, Порошина родила сына Андрея. Имя отца звезда скрывала, и долгое время в прессе предполагали, что им является именно Ярослав Бойко. Теперь, учитывая факт официального брака, поклонники считают эту догадку подтвержденной.

У самого Ярослава Бойко также трое детей: сын Максим и дочь Эмилия от брака с Ходоркайте, а также взрослый сын Ян, родившийся в отношениях с покойной актрисой Евгенией Добровольской.