Пора доставать водолазку: Филипп Киркоров объяснил инцидент в аэропорту Барнаула

На кадрах видно, что Филипп Киркоров, только что сошедший с трапа, зажигает сигарету, нарушая строгие правила. Эта история моментально стала поводом для обсуждений и вопросов.

Сам Киркоров не стал отрицать случившееся. Он признал, что поступил неправильно, и дал свои пояснения. По его словам, все вышло случайно — сказывается изматывающий график.

"Вышел из самолета, как в тумане, после смены часовых поясов и постоянных перелетов. Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта. Уже связались, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте", — рассказал певец.

Если перевести с артистического на обычный: долгие перелеты, джетлаг и общая усталость сыграли злую шутку. Мозг просто "завис", и привычное действие — закурить после полета — было совершено на автомате, без оценки обстановки.

Для тех, кто не в курсе: курить в зданиях аэропортов России (да и почти во всем мире) строго запрещено. Закон — закон. Для этого существуют специальные изолированные комнаты или отведенные места на улице.