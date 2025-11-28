Поплавская злорадствует над Милохиным, работающим курьером в Дубае: "Бездарное необразованное существо"

Актриса и общественная деятельница Яна Поплавская в телеграм-канале отреагировала на последние новости о Дане Милохине. Она заявила, что давно знала, чего на самом деле стоит этот парень. Поплавская напомнила, как ранее уже писала, кто такой Милохин.

Что сказала Поплавская о Милохине

Яна Поплавская откровенно позлорадствовала над Даней Милохиным. Некогда очень популярный в России молодой человек выступал даже спикером на ПМЭФ, а теперь трудится курьером в Дубае. Поплавская дала понять, что там ему самое место.

"Стоил Милохин всего того внимания, ажиотажа, который вокруг него создавали? Я говорила — кто это? Бездарное необразованное существо", — высказалась Яна Поплавская.

Она обвинила продюсеров в желании создавать звезд из 'бесталанных ничтожеств' и пропихивать их везде, где только можно.

"Сковырни с таких недозвезд глазурь, под ней все та же 'милоховщина', которую нам пропихивают под видом культуры и искусства", — добавила Яна Поплавская.

Что случилось с Даней Милохиным

Даня Милохин некоторое время назад перебрался жить в Дубай. Но зарабатывать деньги в этой стране таким же образом, как это у него выходило в России, в Эмиратах он не смог. Даня Милохин честно рассказал, кем работает в Дубае. Он курьер.

Даня признался, что мечтает поехать в Европу, сейчас он делает шенгенскую визу. В его планах — принимать участие в боях без правил. И таким образом зарабатывать себе на жизнь.

Ранее Милохин выходил на связь и признавался, что хочет вернуться в Россию.

