Попавший под санкции ЕС Тимати одним словом описал свое отношение к ним

Рэпер Тимати высказался о включении себя в санкционный список Евросоюза. О своей позиции он заявил в личном блоге. Тимати сообщил, что ему абсолютно все равно.

«В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС. Поэтому на двадцатый пакет санкций мне [плевать]», — заявил музыкант.

За день до этого Евросоюз ввел 20‑й пакет ограничительных мер против России. Среди новых лиц, попавших под санкции, оказались уже названный Тимати, руководитель Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, боксер Федор Чудинов и ряд других персон. В общей сложности меры коснулись 117 физических и 60 юридических лиц.

Тимати — один из немногих российских знаменитостей, кто на протяжении долгого времени развивал творческие связи с зарубежными деятелями шоу‑бизнеса. В 2008 году он создал совместную композицию «Forever» с исполнителем Mario Winans. Позднее выходили его совместные работы с рэперами Snoop Dog и Busta Rhymes.

Исполнитель уже числится в перечнях подсанкционных лиц Канады и Украины. В последней стране его объявили в розыск.