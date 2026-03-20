"Попал в изолятор, претендует на наследство": как живет внебрачный сын Пьера Нарцисса

Пьер Нарцисс умер в 2022 году после неудачной операции на почках. Но имя певца снова замелькало в новостях — на этот раз из-за его внебрачного сына Андре, который сначала сбежал с самолета в России, попал в изолятор в Мурманске, а теперь, по словам вдовы артиста, претендует на наследство в Камеруне.

Андре — сын Пьера от мимолетной связи на родине, в Камеруне. О его существовании стало известно только после смерти певца. ДНК-тест подтвердил родство, и парень, который жил в Африке, решил познакомиться с семьей отца в России. Он оформил туристическую визу и прилетел в Москву.

Но когда пришло время возвращаться, Андре передумал.

"Мы не знали, что он остался. Он просто сбежал с самолета прямо", — рассказала бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева-Шахрай.

Сначала парень скрывался в Петербурге, затем уехал в Мурманскую область к знакомым. Там у него спросили документы, выяснилось, что виза давно просрочена. Андре задержали и поместили в изолятор временного содержания — без денег, без паспорта и без знания русского языка.

Мать и бабушка Андре в Камеруне не спешили его вызволять. Более того, они обвинили во всем вдову Нарцисса: якобы она специально заманила парня в Россию, чтобы получить его донорский биоматериал и родить ребенка с генами умершего певца.

"Я хотела продолжить отца"

Валерия не отрицает: разговоры о биоматериале действительно были.

"Я хотела, да, мы с ним заключили спокойно совершенно в разговоре четкое понимание, что мы хотим продолжить отца, и мы хотим это сделать. Он, кстати, сдал абсолютно все анализы — чист, отличная генетика. Все супер", — рассказала она.

Но эти планы так и не осуществились.

Андре депортировали на родину. Сейчас, по словам Валерии, он перестал выходить на связь и, вероятно, вступил в сговор с родственниками отца. А повод для конфликта, как подозревает вдова, — наследство.

Что за наследство осталось в Камеруне

По словам Пьера Нарцисса, при жизни он владел в Камеруне землями, домами и прибыльным бизнесом (производство кукурузы и пива). Он даже оставлял записи с адресами, говорил:

"Лера, Каролина, если меня не станет, знайте, что в Камеруне есть большое наследство".

Однако после смерти музыканта его дочери Каролине-Кристель досталась лишь скромная квартира в Москве и авторские отчисления. Камерунское наследство, стоимость которого оценивается в сотни тысяч долларов, до сих пор не оформлено.

Валерия три года ждала, что свекровь сама предложит дочери вступить в права, но этого не произошло. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил: борьба за камерунское состояние идет по-настоящему.

Как сейчас живет сын Нарцисса

Сейчас Андре вернулся домой, в Камерун. С Валерией и Каролиной он больше не общается. Вдова уверена: парень все-таки намерен претендовать на наследство отца, вступив в сговор с местными родственниками, которые хотят оставить все себе.

Валерия не намерена сдаваться. Юристы подтверждают: срок принятия наследства в России составляет 30 лет, поэтому права дочери Нарцисса еще можно заявить через нотариуса. Если потребуется, вдова готова лететь в Камерун с адвокатами, чтобы восстановить справедливость — для своей дочери и, как ни странно, для парня, который когда-то сбежал с самолета и теперь оказался втянут в эту историю.