«Попадает в поле зрения камер видеонаблюдения»: прояснилась судьба пропавшего брата Геннадия Хазанова

История, которая год держала в напряжении близких известного артиста, понемногу обретает очертания — стала известна судьба 69‑летнего Андрея Лукачера, брата Геннадия Хазанова. То, что раньше звучало как тревожные слухи о пропаже, теперь подтверждается данными правоохранителей: мужчина не исчез бесследно, но оказался в крайне непростой жизненной ситуации — он бомжует на улице.

Слухи об исчезновении Андрея Лукачера появились в июле прошлого года. Тревогу забили родственники: квартира мужчины на Белореченской улице оказалась заперта, а сам он не возвращался домой и не выходил на связь с семьей. Соседи и близкие пытались разыскать его своими силами, но попытки не принесли результата.

Племянница пропавшего подала официальное заявление в полицию, хотя и не стала обращаться к поисковым отрядам: по ее словам, в этом не было видимого смысла. Тем не менее работа правоохранительных органов дала хоть какую‑то ясность в этой запутанной истории.

В полиции ей сообщили, что Андрей периодически попадает в поле зрения камер видеонаблюдения.

«Мы подали официальное заявление в полицию после пропажи дяди. Я не связывалась с поисковыми группами, поскольку не вижу в этом смысла. Как нам сообщили в правоохранительных органах, Андрей попадает в поле зрения камер видеонаблюдения. Он бомжует на улице и до сих пор продолжает гулять. К счастью, дядя живой и на видео выглядит здоровым», — цитирует MK.RU племянницу Лукачера.

Мужчина жив и, судя по кадрам, физически чувствует себя нормально, но при этом остается вне привычной семейной среды и не стремится или не может вернуться домой. Несмотря на полученные сведения, для родных ситуация остается тяжелой: они по‑прежнему ждут, что Андрей вернется. Пока же остается только надеяться, что ему удастся получить необходимую помощь и вновь обрести опору — и, возможно, однажды переступить порог своей квартиры на Белореченской.

Юрий и Андрей Лукачеры — младшие братья знаменитого артиста Геннадия Хазанова, о существовании которых он не говорил до 2021 года. Выяснилось, что родители Хазанова — Виктор Лукачер и Ираида Хазанова — не заключали официальный брак. Когда Ираида объявила о беременности, Виктор вернулся к законной жене, которая впоследствии подарила ему двух сыновей — Юрия и Андрея.

Из‑за того, что отец ушел из семьи, Геннадий Викторович получил фамилию матери — Хазанов. В одном из откровенных интервью артист рассказывал, что долгие годы даже не подозревал о наличии младших братьев, хотя они жили в том же доме в центре Москвы. В 2000‑х Андрей и Юрий пытались наладить контакт со знаменитым родственником, но стать ближе так и не удалось.

Весной 2024 года не стало Юрия Лукачера. После этого Хазанов заявил, что видел брата всего лишь раз в жизни и его с ним ничто не связывало.