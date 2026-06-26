Помощница 80-летнего Евгения Стеблова подтвердила его госпитализацию

Волнения поклонников оказались напрасными: состояние народного артиста Евгения Стеблова стабилизировалось, а опасения медиков не подтвердились. Подробности о самочувствии звезды экрана раскрыла его помощница — она поделилась актуальной информацией и немного успокоила волнующихся зрителей. Она подтвердила, что актер был госпитализирован, но сейчас все плохое уже позади.

В ночь с 19 на 20 июня актеру стало плохо в его квартире на Тверской улице. На место оперативно прибыли медики: 80‑летнего Евгения Юрьевича срочно доставили в больницу имени Боткина. Первоначальное подозрение касалось возможного осложнения паховой грыжи — именно эта версия стала причиной экстренной госпитализации.

«Сейчас состояние Евгения Юрьевича стабильное, — пояснила помощница Стеблова в беседе с MK.RU. — В больнице подозрения об ухудшении паховой грыжи не подтвердили. Спустя два часа артиста отпустили домой».

Евгений Стеблов — один из любимых актеров нескольких поколений: его знают и ценят как по советским, так и по российским картинам. В фильмографии артиста — яркие и запоминающиеся роли в лентах «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Раба любви», «Сибирский цирюльник» и многих других.