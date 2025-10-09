Помощница Шуфутинского отреагировала на сообщения о его операции: "Вчера выступал"

Помощница Михаила Шуфутинского отреагировала на сообщения о перенесенной им операции. Татьяна Юмашева рассказала Teleprogramma.org, как себя чувствует Михаил Захарович. Где сейчас находится певец?
Правда о состоянии Михаила Шуфутинского
Помощница певца Михаила Шуфутинского объяснила, что происходит на самом деле. Татьяна Юмашева назвала новости об операции у Михаила Захаровича несоответствующими действительности. По ее словам, 77-летний исполнитель сейчас находится на гастролях.
"Все в порядке, Михаил Захарович гастролирует, вчера выступал в Екатеринбурге с большим сольным концертом, сегодня в Челябинске. Свидетели — тысяча людей", — сказала концертный директор Шуфутинского Татьяна Юмашева Teleprogramma.org.
Что случилось с Михаилом Шуфутинским
О серьезных проблемах со здоровьем именитого шансонье сообщил
Все прошло успешно. И после курса лечения Михаила Шуфутинского выписали из клиники. Он вернулся к активной концертной деятельности.
Как сейчас живет Михаил Шуфутинский
В знаковый день, 3 сентября, Михаил Шуфутинский дал традиционный концерт в Кремле. Все ждали, что на мероприятии выступит Егор Крид, с которым Шуфутинский записал дуэт. Но Михаил Захарович в этот раз не стал приглашать молодого коллегу.
Что касается личной жизни Шуфутинского, то он счастливо женат на танцовщице Светлане Уразовой. В их отношениях царит идиллия. Светлана рассказывала, что муж у нее очень заботливый и стремится удивлять ее.
