Помолвочное и обручальное кольца: Ирина Пегова подогрела слухи о свадьбе с Сергеем Мариным

Ирина Пегова и Сергей Марин. Фото: кадр из сериала "Царская прививка"

Влюбленные артисты могли пожениться.

Ирина Пегова, известная своей нежеланием обсуждать частную жизнь, на этот раз невольно дала поклонникам пищу для размышлений. Актриса выложила в соцсетях фотографии с отдыха в Турции, куда отправилась со своим спутником, актером Сергеем Мариным.

На безымянном пальце Ирины – два кольца

На одном из кадров, сделанном на морском побережье, видно, что на безымянном пальце ее правой руки надеты два кольца, напоминающие помолвочное и обручальное.

Эта деталь не осталась незамеченной, и многие предположили, что Марин сделал Ирине предложение. Дополнительным аргументом в пользу этой версии стал выбор времени для поездки — внесезонный отпуск часто свидетельствует о спонтанных и личных планах.

Под публикацией стали появляться поздравления. Однако сама Пегова не комментирует ситуацию, что вполне соответствует ее принципу: "Счастье любит тишину".

Ирина Пегова. Фото: соцсети

История любви Ирины Пеговой и Сергея Марина

Разница в возрасте между Сергеем Мариным и Ириной Пеговой составляет десять лет. Хотя актер уже был знаком публике по проектам "Дорогой Вилли" и "Плакса", широкую известность он обрел благодаря отношениям с Пеговой.

Их знакомство произошло на съемках сериала "Царская прививка" в 2023 году, где они воплощали на экране страстный союз Екатерины Великой и ее фаворита Григория Орлова.

Коллеги отмечали искру, проскакивавшую между ними в кадре и за его пределами, однако сами актеры долгое время не комментировали слухи, храня свои чувства в тайне.

История их отношений стала достоянием общественности весной 2024 года, когда Ирина, получая звание народной артистки, дала понять, что не одинока, продемонстрировав роскошный букет от таинственного поклонника.

Его имя оставалось в секрете вплоть до мая 2025-го, когда пара впервые вместе появилась на публике — на премьере фильма "Финал".

Официально статус отношений был подтвержден месяцем позже на фестивале "Пилот" в Иваново. С тех пор они везде появляются вместе, но предпочитают не обсуждать личную жизнь с прессой.

