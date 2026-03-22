Помолвочное и обручальное кольца: Ирина Пегова подогрела слухи о свадьбе с Сергеем Мариным

Ирина Пегова, известная своей нежеланием обсуждать частную жизнь, на этот раз невольно дала поклонникам пищу для размышлений. Актриса выложила в соцсетях фотографии с отдыха в Турции, куда отправилась со своим спутником, актером Сергеем Мариным.

На безымянном пальце Ирины – два кольца

На одном из кадров, сделанном на морском побережье, видно, что на безымянном пальце ее правой руки надеты два кольца, напоминающие помолвочное и обручальное.

Эта деталь не осталась незамеченной, и многие предположили, что Марин сделал Ирине предложение. Дополнительным аргументом в пользу этой версии стал выбор времени для поездки — внесезонный отпуск часто свидетельствует о спонтанных и личных планах.

Под публикацией стали появляться поздравления. Однако сама Пегова не комментирует ситуацию, что вполне соответствует ее принципу: "Счастье любит тишину".