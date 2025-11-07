Ползала по колено в снегу, сильно мерзла и мокла: что перенесла Лиза Боярская на съемках триллера

Актриса Лиза Боярская сыграла главную роль в криминальном триллере 'Тоннель'. Сериал сначала покажет онлайн-кинотеатр Kion, а затем — телеканал НТВ. Что рассказала Лиза Боярская о съемках в триллере?
Как погода издевалась над Лизой Боярской?
Лиза Боярская сыграла в триллере 'Тоннель' таможенницу Свету Суворову. Она всегда была очень принципиальной, пока мафия не похитила ее мужа. Чтобы вернуть любимого человека, Свете придется пойти на сделку с совестью. Но готова ли она к этому?
Съемки сериала проходили на границе с Финляндией. В очень сложных погодных условиях. Лиза Боярская рассказала, как природа измывалась над съемочной группой.
"Мне приходилось ползать по колено в снегу, очень сильно мерзнуть и промокать, но группа в это время страдала не меньше. Все переминались с ноги на ногу и всем было холодно", — поделилась Лиза Боярская.
Лиза Боярская в сериале 'Тоннель'. Фото: кадр со съемок
Лиза Боярская и финский язык
Лиза Боярская призналась, что испытание холодом для нее было не таким сложным. Гораздо больше трудностей ей доставил финский язык. По замыслу авторов сериала, главная героиня должна была изъясняться на нем в нескольких сценах.
Лиза хорошо знает немецкий и английский языки. Но финский принадлежит к другой языковой группе. Боярская призналась, что он дался ей очень нелегко.
"Мне было важно, чтобы я это сделала хорошо, поэтому я действительно зубрила сцены на финском и тренировалась с коучем. Вот это были самые нервные и самые сложные моменты съемок", — призналась Лиза Боярская.
Не так давно Лиза Боярская предстала перед поклонниками в новом качестве. Она выпустила моноспектакль по письмам Марины Цветаевой, перевоплотившись на сцене в поэтессу Серебряного века. Своей работой Лиза потрясла своего мужа, актера Максима Матвеева. Он написал восторженный отзыв об игре жены, заявив, что та 'раздвигает границы возможного'.
А вам нравится Лиза Боярская? Будете смотреть новый сериал 'Тоннель' с ней в главной роли? Ответьте в комментариях.
