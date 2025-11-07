Ползала по колено в снегу, сильно мерзла и мокла: что перенесла Лиза Боярская на съемках триллера

Актриса Лиза Боярская сыграла главную роль в криминальном триллере 'Тоннель'. Сериал сначала покажет онлайн-кинотеатр Kion, а затем — телеканал НТВ. Что рассказала Лиза Боярская о съемках в триллере?

Как погода издевалась над Лизой Боярской?

Лиза Боярская сыграла в триллере 'Тоннель' таможенницу Свету Суворову. Она всегда была очень принципиальной, пока мафия не похитила ее мужа. Чтобы вернуть любимого человека, Свете придется пойти на сделку с совестью. Но готова ли она к этому?

Съемки сериала проходили на границе с Финляндией. В очень сложных погодных условиях. Лиза Боярская рассказала, как природа измывалась над съемочной группой.