Полина Гагарина разрушила брак своего нового возлюбленного

Весной прошлого года СМИ заговорили о возможном разрыве Полины Гагариной с танцором Стасом Миковым. Исчезновение совместных фото певицы в соцсетях совпало с появлением у нее нового концертного директора — Сергея Сметанина. Более года пара скрывала отношения, но однажды папарацци запечатлели, как Гагарина обнимает Сметанина на улице.
Миков продолжает работать в коллективе Гагариной, между ними остались хорошие отношения. Сейчас он увлечен новым делом: в соцсетях позиционирует себя как «телесного терапевта» и «шамана».
Недавно певица опубликовала в блоге фото с букетом и мужской рукой на ее ноге, сопроводив подписью: «Моя любовь».
Вместе со Сметаниным Гагарина появилась на недавней Премии МУЗ-ТВ. Он практически не отходил от певицы, вот только не фотографировался с ней на красной дорожке. Полина, победившая в номинации «Лучшая cover‑версия» с песней «Один в поле воин», позировала репортерам вместе с Сергеем Лазаревым — они недавно записали дуэт «Хеппи‑энд».
Полина Гагарина и Сергей Сметанин на Премии МУЗ-ТВ. Фото: KP.RU
Гагарину и Сметанина познакомил бывший продюсер певицы — Константин Меладзе. Прежде Сергей работал с Верой Брежневой — с теперь уже экс-супругой Меладзе.
По словам подруг Гагариной, Сергей быстро пришелся ей по душе.
«Сергей и Полина быстро сблизились, он ей сразу понравился внешне. Она любит таких брутальных мужчин с бородой, — рассказали KP.RU подруги Гагариной. — Плюс ко всему Сергей вежливый и не заносчивый, его очень уважают коллеги по цеху».
Сергей окончил Московский лингвистический университет и совмещает работу директором с игрой на барабанах в рок‑группах. Свою карьеру он начал в команде Нюши, где встретил жену — Лизу. Приятельница Сметанина рассказала, что это был служебный роман: сначала Лиза танцевала у Нюши, затем перешла к Лазареву, а позже переехала в Петербург и занялась искусством. Пара сохраняла отношения, но брак со временем перерос в гостевой. Все изменилось с началом работы Сергея с Гагариной — он влюбился и предпочел певицу.
Подтверждение этому — свидетельство о разводе на портале мировых судей: заявление подала Елизавета, вероятно, узнав о романе. Поскольку общих детей не было, развод состоялся в июле 2025 года через месяц после подачи иска.