Полина Гагарина разрушила брак своего нового возлюбленного

Весной прошлого года СМИ заговорили о возможном разрыве Полины Гагариной с танцором Стасом Миковым. Исчезновение совместных фото певицы в соцсетях совпало с появлением у нее нового концертного директора — Сергея Сметанина. Более года пара скрывала отношения, но однажды папарацци запечатлели, как Гагарина обнимает Сметанина на улице.

Миков продолжает работать в коллективе Гагариной, между ними остались хорошие отношения. Сейчас он увлечен новым делом: в соцсетях позиционирует себя как «телесного терапевта» и «шамана».

Недавно певица опубликовала в блоге фото с букетом и мужской рукой на ее ноге, сопроводив подписью: «Моя любовь».

Вместе со Сметаниным Гагарина появилась на недавней Премии МУЗ-ТВ. Он практически не отходил от певицы, вот только не фотографировался с ней на красной дорожке. Полина, победившая в номинации «Лучшая cover‑версия» с песней «Один в поле воин», позировала репортерам вместе с Сергеем Лазаревым — они недавно записали дуэт «Хеппи‑энд».