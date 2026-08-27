Полина Диброва вернулась к бывшему мужу

Полина Диброва вернулась к экс-супругу Дмитрию. Но есть нюанс. Только на время обеда.

Как Полина Диброва готовила рыбу с экс-супругом

Полина оказалась под шквалом критики в Сети после публикации видео с общим ужином вместе с бывшим мужем Дмитрием Дибровым. В ролике она готовила рыбу по рецепту, который, как рассказал шоумен, его мать передала Полине незадолго до своей смерти.

Однако пользователей Сети больше возмутило не это, а то, что модель продолжает проводить время с экс‑супругом: подписчики назвали Дибровых «шведской семьёй» и выразили сожаление по поводу нового возлюбленного Полины, Романа Товстика. Одна из подписчиц отметила, что для Товстика «места не осталось» и что он якобы всегда будет «третьим», поэтому не стоит на ней жениться.

В ответ Полина посоветовала недовольной женщине «подружиться с головой» и заявила, чтобы люди не завидовали и никого не жалели.

Краткая история Полины Дибровой и ее мужчин

Напомним, в июле 2025 года Полина ушла от Дмитрия к миллионеру Роману Товстику — бывшему мужу ее близкой подруги Елены;

Роман и Елена развелись в конце сентября, у них осталось шестеро детей. Полина и Дмитрий официально оформили развод также в сентябре 2025 года, а в декабре Полина впервые вышла в свет вместе с Романом Товстиком.

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