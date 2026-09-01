Полина Диброва требует 5 млн рублей с Елены Товстик через суд

Конфликт между Полиной Дибровой и Еленой Товстик вышел за пределы соцсетей и переместился в правовое поле: Полина подала иск в суд, требуя защиты своей репутации. Сумма требований — 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Поводом для судебного разбирательства стал пост Елены Товстик в социальных сетях. По мнению Полины Дибровой, публикация содержит недостоверные сведения, порочащие ее честь и достоинство. В частности, речь идет об обвинениях в «аморальных и асоциальных поступках», а также о разглашении подробностей личной и семейной жизни, которые, как считает истец, не подлежат публичному обсуждению.

Как сообщают Суды общей юрисдикции города Москвы, требования Полины Дибровой включают сразу несколько пунктов. Во‑первых, она настаивает на удалении спорной публикации. Во‑вторых, хочет добиться официального опровержения выдвинутых обвинений. И в‑третьих — получить денежную компенсацию в размере 5 миллионов рублей за причиненный моральный вред.

Ситуация наглядно показывает, насколько серьезными могут быть последствия публикаций в интернете: даже одно сообщение способно стать поводом для громкого разбирательства. Для Полины Дибровой вопрос стоит не только в сумме компенсации, но и в защите личного пространства и репутации — она стремится зафиксировать, что распространяемые сведения не соответствуют действительности.

Елена Товстик (в девичестве — Филимонова) — многодетная мать, спортсменка-любительница, бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика, нынешнего возлюбленного Полины Дибровой. Женщина родилась в 1985 году в Новосибирске.

Елена и Роман Товстик были в браке с 2006 года, у них шестеро детей (все имена начинаются на букву «А»). В 2025 году стало известно об их разводе. Семья долгое время жила на Рублевке, была в центре внимания светской и медийной повестки.

Товстик серьезно занималась любительским спортом: участвовала в соревнованиях по триатлону, в том числе в Ironman, а в 2021 году, будучи беременной пятым ребенком, преодолела 550 км на горных трассах в рамках велогонки Haute Route в Альпах. Получила награду на премии Super Mama в Дубае как пример стойкости и вовлеченности в материнство и спорт.

В последние годы Елена активно вела соцсети, делилась взглядами на семью, воспитание, спорт и жизненные ценности. Именно публикация в соцсетях стала поводом для судебного иска со стороны Полины Дибровой.