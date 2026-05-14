Полина Диброва публично обвинила Романа Товстика в своей полноте

Она заявила, что из-за постоянных комплиментов возлюбленного расслабилась и потеряла форму. По словам Полины, миллиардер каждое утро говорит ей, как она красива. В итоге она перестала следить за собой, обнаружила лишний вес и целлюлит.

«Я наконец-то дошла до спорта. Смотрю на себя в зеркало и понимаю, что вся такая мягонькая стала. Честно, давно такой не была. Конечно, хорошая жизнь располагает к расслаблению. Пора браться за себя! Чувствую себя хомячком, щечки появились, ручки увеличились, целлюлит. Подвисло все!» — заявила Полина.

Девушка предостерегла других женщин: не стоит расслабляться, даже когда мужчина говорит, что вы прекрасны и не нуждаетесь в тренировках.

«Знакомо, девочки? Нужно заниматься! И я это сделаю!» — пообещала она.

Мать троих детей поставила цель найти спортзал недалеко от ее съемного дома на Рублевке. Оборудовать собственное спортивное помещение в арендованном особняке, по ее словам, не получается.

Дмитрий и Полина Дибровы развелись в 2025 году. Супруги договорились сохранить хорошие отношения ради троих сыновей — 15-летнего Александра, 11-летнего Федора и 10-летнего Ильи.

Сразу после развода Полина ушла к отцу шестерых детей, миллионеру Роману Товстику. Сам Товстик при этом долгое время состоял в официальном браке.

Дмитрий Дибров тоже устроил личную жизнь. Его новой избранницей стала 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева. Ранее она входила в элитный женский клуб, созданный самой Полиной, и даже следила за диетой телеведущего.