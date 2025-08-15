Полина Диброва предстала на белоснежной яхте: развлекается с богатым ухажером?

Полина и Дмитрий Дибровы. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Полина Диброва одна отправилась к детям в Ростов: «Это особая романтика»

Жена Дмитрия Диброва поделилась кадрами, сделанными во время прогулки на яхте. Полина Диброва не стала уточнять, с кем она каталась на белоснежном судне. Зато красавица поделилась, что одна поедет в Ростов с сыновьями.

Полина Диброва в белом на яхте

Полина Диброва поделилась в личном блоге красивым видео. Его она сделала во время прогулки на белоснежной яхте. С кем именно она провела время, жена Диброва не сообщила.

Но не исключено, что ее мог сопровождать Роман Товстик. Тот самый бизнесмен, с которым Полине приписывают роман. Богатый ухажер мог устроить для Полины романтическое свидание перед разлукой.

В кадре Полина позирует в белом наряде. Под видео она рассказала, что уезжает к детям в Ростов одна. Ей придется совершить путешествие на поезде.

"Завтра отправляюсь к детям, в Ростов, на поезде. Это особая романтика… Кто же будет попутчицей? Может, предстоят интересные разговоры… А может, уткнусь в телефон. В ночи буду на Родине. Яркое развлечение — охота за билетами в нынешних реалиях", — поделилась Полина Диброва.

Полина Диброва на яхте. Фото: соцсети Полины Дибровой

Все-таки разводятся?

После появления Полины Дибровой в прямом эфире ее мужа, телеведущего Дмитрия Диброва, появилась версия о том, что пара передумала разводиться. Дибров тонко намекнул, что намерен простить неверную жену. Он заявил, что в измене всегда есть и вина мужа.

Но тот факт, что Полина едет в Ростов одна, говорит о том, что отношения у пары натянутые. Обычно такие путешествия в родной для обоих город Дибровы совершали вместе. Значит, разводу все-таки быть?

Чем дело кончится?

Роман Товстик уже объявил о разводе с женой. Иск в суд уже подан. Именно этого мужчину, успешного бизнесмена и отца шестерых детей, называют любовником Полины Дибровой.

Дибровы же пока медлят с официальными заявлениями о разводе. Полина обещала, что оно будет сделано после 10 августа. Все ждут, чем завершится эта история, которую уже окрестили "второй Санта-Барбарой".

Читайте также:

Добавить комментарий

О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также