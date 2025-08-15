Полина Диброва предстала на белоснежной яхте: развлекается с богатым ухажером?

Жена Дмитрия Диброва поделилась кадрами, сделанными во время прогулки на яхте. Полина Диброва не стала уточнять, с кем она каталась на белоснежном судне. Зато красавица поделилась, что одна поедет в Ростов с сыновьями.

Полина Диброва в белом на яхте

Полина Диброва поделилась в личном блоге красивым видео. Его она сделала во время прогулки на белоснежной яхте. С кем именно она провела время, жена Диброва не сообщила.

Но не исключено, что ее мог сопровождать Роман Товстик. Тот самый бизнесмен, с которым Полине приписывают роман. Богатый ухажер мог устроить для Полины романтическое свидание перед разлукой.

В кадре Полина позирует в белом наряде. Под видео она рассказала, что уезжает к детям в Ростов одна. Ей придется совершить путешествие на поезде.