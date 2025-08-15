Полина Диброва предстала на белоснежной яхте: развлекается с богатым ухажером?

Жена Дмитрия Диброва поделилась кадрами, сделанными во время прогулки на яхте. Полина Диброва не стала уточнять, с кем она каталась на белоснежном судне. Зато красавица поделилась, что одна поедет в Ростов с сыновьями.
Полина Диброва в белом на яхте
Полина Диброва поделилась в личном блоге красивым видео. Его она сделала во время прогулки на белоснежной яхте. С кем именно она провела время, жена Диброва не сообщила.
Но не исключено, что ее мог сопровождать Роман Товстик. Тот самый бизнесмен, с которым Полине приписывают роман. Богатый ухажер мог устроить для Полины романтическое свидание перед разлукой.
В кадре Полина позирует в белом наряде. Под видео она рассказала, что уезжает к детям в Ростов одна. Ей придется совершить путешествие на поезде.
"Завтра отправляюсь к детям, в Ростов, на поезде. Это особая романтика… Кто же будет попутчицей? Может, предстоят интересные разговоры… А может, уткнусь в телефон. В ночи буду на Родине. Яркое развлечение — охота за билетами в нынешних реалиях", — поделилась Полина Диброва.
Полина Диброва на яхте. Фото: соцсети Полины Дибровой
Все-таки разводятся?
После появления Полины Дибровой в прямом эфире ее мужа, телеведущего Дмитрия Диброва, появилась версия о том, что пара передумала разводиться. Дибров тонко намекнул, что намерен простить неверную жену. Он заявил, что в измене всегда есть и вина мужа.
Но тот факт, что Полина едет в Ростов одна, говорит о том, что отношения у пары натянутые. Обычно такие путешествия в родной для обоих город Дибровы совершали вместе. Значит, разводу все-таки быть?
Чем дело кончится?
Роман Товстик уже объявил о разводе с женой. Иск в суд уже подан. Именно этого мужчину, успешного бизнесмена и отца шестерых детей, называют любовником Полины Дибровой.
Дибровы же пока медлят с официальными заявлениями о разводе. Полина обещала, что оно будет сделано после 10 августа. Все ждут, чем завершится эта история, которую уже окрестили "второй Санта-Барбарой".
Читайте также:
Добавить комментарий